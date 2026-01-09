Pračić priznao krivicu za prodavanje diploma: Osuđen na godinu zatvora i 40.000 KM novčane kazne

Sud Bosne i Hercegovine donio je presudu kojom je Denisa Pračića proglasio krivim za nedozvoljenu trgovinu diplomama na visokoškolskoj ustanovi u Mostaru, nakon što je potpisao sporazum o priznanju krivice s Tužilaštvom BiH. Izrečena mu je kazna od godinu dana zatvora i novčana kazna od 40.000 KM.

Pračić je bio jedan od osumnjičenih u akciji „Klaster“, u kojoj su uhapšeni brojni direktori, rektori i profesori privatnih visokoškolskih ustanova u BiH, zbog sumnji u niz krivičnih djela vezanih za nezakonitu prodaju diploma.

Optužnica je potvrđena u augustu 2024. godine, a od tada su neki optuženi već priznali krivicu. Osim Pračića, ranije su krivicu priznali Mirko Tufegdžija i Vaso Pajić, kojima su izrečene dvije godine uslovne kazne zatvora i oduzeta imovina stečena krivičnim djelom u iznosu od po 500 KM. Vojislav Škrbić je takođe priznao krivicu i dobio novčanu kaznu od 5.000 KM.

Kazna Pračiću, zbog više počinjenih djela, nešto je stroža u odnosu na Tufegdžiju i Pajića – dobio je godinu zatvora, koja se po Krivičnom zakonu BiH može zamijeniti novčanom kaznom od 100 KM za svaki dan izrečene zatvorske kazne. Pored toga, mora platiti i 40.000 KM u roku od tri mjeseca od pravosnažnosti presude.

Sud je utvrdio da je Pračić, u periodu od 2016. do februara 2023. godine, kao službena osoba Univerziteta „Victoria International University“ Mostar, pravnog sljednika Univerziteta modernih znanosti „CKM“ Mostar, zajedno s drugim osobama, udružen radi stjecanja imovinske koristi. Iskorištavajući svoj službeni položaj, vršio je retroaktivno upisivanje neistinitih podataka u matične knjige ovih škola i time omogućavao neovlaštenu prodaju diploma i zvanja.

Riječ je o prodaji diploma, zvanja i titula osobama koje su željele da ih steknu bez stvarnog obrazovnog procesa. U presudi je naglašeno da je sve to rađeno bez prenošenja znanja i sposobnosti kroz nastavu i naučnoistraživački rad, te bez validnog i transparentnog ocjenjivanja studenata.

Na taj način nisu ispunjeni zakonski uslovi za sticanje visokoškolskog obrazovanja, što je suprotno ciljevima propisanim Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.