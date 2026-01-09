Sjednica Predstavničkog doma PSBiH zakazana za 22. januar: Raspravljat će se o Reformskoj agendi i državnoj imovini

Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za četvrtak, 22. januara i to će biti prva sjednica ovoga doma u 2026. godini.

Na početku zasjedanja poslanicima će biti omogućeno postavljanje usmenih pitanja, nakon čega će biti razmatran obiman dnevni red koji obuhvata zakonske prijedloge, izvještaje o radu institucija, revizorske nalaze i međunarodne sporazume.

Pred poslanicima će se naći prijedlozi izmjena zakona o porezu na dodatu vrijednost, plaćama i naknadama u institucijama BiH, sprečavanju sukoba interesa, kao i zakona koji se odnose na rad Državne agencije za istrage i zaštitu, policijske službenike i Krivični zakon BiH.

U proceduri će biti i prijedlog zakona o državnoj imovini te dopune Poslovnika Predstavničkog doma. Na sjednici će biti razmatrana i tačka Reformska agenda čiji je izvjestilac Vijeće ministara BiH.

Predviđeno je razmatranje i izvještaja o finansijskoj reviziji za 2024. godinu, koji obuhvataju više od 70 državnih institucija, od agencija i direkcija, preko ministarstava, pravosudnih organa i regulatornih tijela, pa sve do Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine.

Uz to, na dnevnom redu su i godišnji revizorski izvještaj s glavnim nalazima i preporukama, izvještaj o radu Vijeća ministara BiH, te nekoliko revizija učinka koje se odnose na etičke kodekse, konkurenciju u javnim nabavkama i raspoređivanje zaposlenih u platne razrede.

Poslanici će razmatrati i izvještaj Centralne izborne komisije BiH o uvođenju specifičnih izbornih tehnologija, izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti, kao i reformske agende. Na sjednici će biti odlučivano o imenovanju direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te o prijedlogu odluke o Vijeću osoba s invaliditetom BiH.

U završnom dijelu sjednice predviđeno je davanje saglasnosti za ratifikaciju amandmana na ugovor o finansiranju s Evropskom investicionom bankom za Koridor 5c, kao i sporazuma sa Saudijskom Arabijom o uzajamnom izuzeću od zahtjeva za kratkoročnu vizu za nosioce diplomatskih, posebnih i službenih pasoša.