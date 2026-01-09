Mladi u KS konačno dobili puni iznos subvencija za stan: Vlada potrošila dodatnih 5 miliona KM

Mladi koji su se prijavili na javni poziv iz 2023. godine i ostvarili pravo na subvencije za rješavanje stambenog pitanja u Kantonu Sarajevo konačno su dobili kompletan iznos obećanih sredstava. Na ovo su čekali više od dvije godine, tokom kojih su se intenzivno žalili i upozoravali na svoj problem.

Tokom prethodnog perioda, mladi u KS su organizovali brojne proteste kako bi dobili obećanih 10.000 KM. Riječ je o osobama koje su kupile stanove u roku predviđenom javnim pozivom i stekle pravo na subvenciju.