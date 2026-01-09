Mladi u KS konačno dobili puni iznos subvencija za stan: Vlada potrošila dodatnih 5 miliona KM

Mladi koji su se prijavili na javni poziv iz 2023. godine i ostvarili pravo na subvencije za rješavanje stambenog pitanja u Kantonu Sarajevo konačno su dobili kompletan iznos obećanih sredstava. Na ovo su čekali više od dvije godine, tokom kojih su se intenzivno žalili i upozoravali na svoj problem.
Tokom prethodnog perioda, mladi u KS su organizovali brojne proteste kako bi dobili obećanih 10.000 KM. Riječ je o osobama koje su kupile stanove u roku predviđenom javnim pozivom i stekle pravo na subvenciju.
Međutim, prvobitno im je bilo isplaćeno samo 4.800 KM, a objašnjenje Vlade KS bilo je da je prevelik broj kandidata koji su ostvarili pravo na subvenciju. Zatim je, nakon brojnih žalbi, protesta i poziva na sastanke uslijed nezadovoljstva mladih, Skupština KS donijela odluku o uplati preostalih 5.200 KM koje su tražili.
Ta odluka je sada konačno i realizovana, a brojni korisnici ove subvencije javljaju da je transakcija izvršena. Premijer Kantona Sarajeva Nihad Uk potvrdio je da je izvršena uplata preostalih sredstava. Ipak, uplaćeno im je nešto više od 4.800 KM po aplikantu, a ne 5.200 KM, koliko je zatraženo odlukom Skupštine KS.
Vlada Kantona Sarajevo za isplatu preostalog dijela subvencija izdvojila je pet miliona KM iz Budžeta KS za 2025. godinu.