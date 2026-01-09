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Zavod za javno zdravstvo KS: Izuzetno zagađenje zraka u Kantonu Sarajevo, za izlazak vani preporučeno nošenje maski

Treba boraviti u zatvorenom prostoru, uz minimalno provjetravanje, preporučeno je

Za izlazak vani preporučeno nošenje maski. FENA

FENA

9.1.2026

Kvalitet zraka je veoma loš u Kantonu Sarajevo osim u Ilijašu.

Izuzetno zagađenje, osim u Ilijašu, pokazali su u 15.00 sati podaci na lokacijama automatskih referentnih stanica za mjerenje kvaliteta zraka u Kantonu, saopćeno je iz kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo koji još navodi da je novu informaciju uputilo zbog iznenadnog pogoršanja kvaliteta zraka.

Zagađenje može imati ozbiljne negativne posljedice po zdravlje stanovništva pa je za osjetljivu skupinu (djeca, trudnice, stariji i hronični bolesnici), kao i za ostatak populacije preporučeno izbjegavanje boravka na otvorenom. Treba boraviti u zatvorenom prostoru, uz minimalno provjetravanje, preporučeno je također.

Za radnike na otvorenom treba ograničiti intenzivne aktivnosti. Oni treba da koriste maske sa zaštitnim respiratornim filterima FFP2, FFP3.

Ako je izlazak neophodan, iz Zavoda preporučuju nošenje ovih maski i napominju da su predviđene samo za kratkotrajno nošenje te ipak ne štite potpuno od zagađujućih materija u zraku.

Također je važan dobar kvalitet zraka u zatvorenom prostoru, napominju iz Zavoda.

# ZAGAĐENJE
# ZAGAĐENJE ZRAKA
# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KS
# KANTON SARAJEVO
# SARAJEVO
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