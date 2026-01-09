SDA: Procesuirati odgovorne zbog neustavnog "dana RS", u protivnom smijeniti glavnog tužioca

- Obilježavanje 9. januara, neustavnog "dana RS", te poruke koje su upućene iz Banja Luke jasno govore da Dodikov režim, uz podršku službenog Beograda ne odustaje od secesionističke politike i kontinuiranih napada na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine. Vlasti entiteta RS nastavile su s direktnim kršenjem odluka Ustavnog suda BiH koji je obilježavanje 9. januara kao dana RS proglasio neustavnim - navedeno je u saopćenju te stranke.

SDA navodi da član 239. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine propisuje da "službeno ili odgovorno lice koje ne primijeni, ne provede, ne izvrši ili na drugi način ne poštuje konačnu i obavezujuću odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine... ili koje spriječi odnosno na drugi način omete primjenu, provođenje ili izvršenje takve odluke, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina" uz zabranu vršenja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cjelosti ili djelimično finansira javnim novcem.

- Zakon je potpuno jasan. Zato je krajnje vrijeme da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine konačno počne raditi svoj posao i procesuira odgovorne. U suprotnom, kao u slučaju skandalozne odluke da ne procesuiraju postavljanje ploče ratnom zločincu Ratku Mladiću, Tužilaštvo BiH će se pretvoriti u saučesnika i produženu ruku Dodikove politike - navodi također SDA.

Iz SDA ističu da Ured disciplinskog tužioca treba pokrenuti disciplinski postupak protiv glavnog tužioca i smijeniti ga s dužnosti ukoliko Tužilaštvo BiH nastavi izbjegavati da primijeni zakon.