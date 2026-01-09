Oglasio se mladić koji je kažnjen zbog skijanja po cesti u Sarajevu: Ovo nije bila ludost nego kontrolisan potez

On se zakačio za stražnji dio automobila sa otvorenim gepekom i skijao dok je cijela avantura snimljena i objavljena. Kažnjen je u istom iznosu i mladić koji ga je vozio. Ipak, u objavi na Instagramu navodi da iz njegove perspektive to nije bilo opasno jer se profesionalno bavi skijanjem.

Mladić koji je prije nekoliko dana skijao glavnom gradskom saobraćajnicom u Sarajevu, zbog čega je kažnjen od MUP-a Kantona Sarajevo sa 400 KM zbog ugrožavanja sigurnosti u saobraćaju, oglasio se i objasnio svoj potez.

- Ne možeš mrtvacu objasniti šta je život. Isto kao što ne možeš nekima objasniti da auta nisu usporavala zbog mene – nego sam ja usporavao zbog auta. Ovaj video je demant medijima koji kažu da sam usporavao saobraćaj. Da, bilo je opasno. Ali iz moje perspektive – nimalo. Cijeli život se profesionalno bavim skijanjem i tačno znam gdje su mi granice. Ovo nije bila ludost nego kontrolisan potez iz iskustva. Objavljujem tek sada jer cilj nikad nije bio Instagram, pregledi niti pažnja (nisam taj tip). Ovo je bilo ispunjenje dječačkog sna – jednom u životu i to je to - naveo je on.

Mladić je rekao da podržava kazne koje su dobili i pohvalio policijske službenike stanice Novo Sarajevo, koji su, kako tvrdi, bili maksimalno korektni.

- Naučili smo lekciju. Imali su, vjerovatno, osnova da nas kazne mnogo više, ali nisu jer nemamo prekršaje, nismo pod dejstvom opojnih sredstava i bilo je jasno da nismo divljaci, nego da je u pitanju performans. Ovo se radi jednom. Nećemo ponoviti. I ne preporučujemo nikome da pokuša isto. Za mene – san ostvaren. Za grad – trenutak koji će se pamtiti - poručio je on uz zahvalnost "raji koja se javila da pogura za kazne".