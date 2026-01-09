Helez: Došlo je vrijeme da se započne rasprava o ukidanju entiteta u Bosni i Hercegovini

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez oglasio se povodom obilježavanja neustavnog 9. januara, takozvanog "dana RS", koji je danas obilježen u manjem bh. entitetu.

- Iz godine u godinu obilježavanje 9. januara, takozvanog 'dana RS-a', postaje sve provokativnije i očigledno je da je otišlo predaleko. Uprkos jasnim odlukama Ustavnog suda BiH, ovo neustavno obilježavanje koristi se za otvoreno negiranje pravnog poretka države - poručio je Helez.

On je naglasio da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine mora reagovati, jer ignorisanje odluka Ustavnog suda i kontinuirano kršenje Ustava ne smije ostati bez pravnih posljedica.

- Ne može se zanemariti historijska činjenica da je RS nastala na genocidu nad Bošnjacima i drugim najtežim ratnim zločinima. Njeno postojanje u samoj suštini vezano je za zločinačku politiku, etničko čišćenje i masovna stradanja. Za mnoge građane Bosne i Hercegovine 9. januar nije dan slavlja, već dan boli i sjećanja. Nekadašnje političko rukovodstvo RS-a organizovalo je i provodilo genocid - dodao je Helez.

Prema njegovim riječima, današnje rukovodstvo tog entiteta organizovano i svjesno blokira euroatlantski put Bosne i Hercegovine, koji bi svim građanima donio veći životni standard, jačanje pravde, sigurnosti i slobode.

- Iz svih ovih razloga smatram da je došlo vrijeme da se započne ozbiljna, argumentovana naučna, stručna, politička i društvena rasprava o ukidanju entiteta u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je dovoljno velika i dovoljno bogata za sve nas i uvjeren sam da bi bez entitetskih podjela bila pravednija, uspješnija i stabilnija država - poručio je Helez.