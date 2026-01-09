Upozorenje KUCZ o obavezi uklanjanja snijega i ledenica s krovova objekata

Zbog povećane opasnosti od obrušavanja snijega i ledenica s krovova stambenih i poslovnih zgrada, iz Kantonalne uprave civilne zaštite KS ukazuju na neophodnost pojačanog opreza. Građanima se savjetuje da izbjegavaju kretanje i zadržavanje u neposrednoj blizini objekata s čijih nadstrešnica može pasti snježni nanos ili led.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite KS podsjećaju da su, prema Zakonu o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, za uklanjanje snijega, leda i ledenica s krovova zgrada odgovorna pravna lica kojima je povjereno upravljanje zgradama (upravitelji) te ih upozoravaju i pozivaju da odmah i bez odgađanja pristupe bezbjednom uklanjanju snijega i leda s krovova i nadstrešnica zgrada. Također, upozoravaju korisnike poslovnih zgrada kao i građane da i oni odmah pristupe bezbjednom uklanjanju snijega i ledenica s krovova i nadstrešnica zgrada odnosno objekata koje koriste.

- Uklanjanje snijega, leda i ledenica s krovova objekata se mora vršiti uz prethodno upozorenje prolaznicima na opasnost, s tim da se pri radovima ne smije oštetiti zračna mreža (kablovi od raznih vrsta mreža). Istovremeno se mora izvršiti i uklanjanje skinutog snijega, kako ne bi ometao saobraćaj na kolovozu i pješačkim stazama, poručuju iz KUCZ.

- Napominju se pravna i fizička lica da su za prekršaje zakonom previđene novčane kazne, poručili su.