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LOBISTA RS

Rod Blagojević: "Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula"

Važno je podsjetiti američki narod na napore da se uništi RS koja je odana i vjerna tvrđava judeo-kršćanskih vrijednosti na Zapadnom Balkanu, rekao je

Rod Blagojević i Milorad Dodik. Platforma X

M. Až.

9.1.2026

Bivši guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević izazvao je pažnju javnosti izjavom u kojoj je kritikovao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, tvrdeći da je zaprijetio krivičnim gonjenjem svima u RS-u koji obilježavaju neustavni 9. januar, dan tog entiteta. Blagojević je takvu situaciju uporedio s hipotetičnom zabranom Amerikancima da slave Dan nezavisnosti SAD-a.

- Možete li zamisliti šta bismo mi Amerikanci uradili kada bi nam neki strani birokrata iz druge zemlje rekao da ne smijemo slaviti 4. juli -  upitao je Blagojević, koji se u američkim medijima često predstavlja kao blizak saradnik Donalda Trampa.

On je podsjetio da su, kako je naveo, prije dva dana građani pravoslavne vjeroispovijesti u RS-u obilježili Božić prema pravoslavnoj tradiciji.

- Dok su se radovali i molili za mir, dobru volju i bratstvo, važno je podsjetiti američki narod na napore da se uništi RS koja je odana i vjerna tvrđava judeo-kršćanskih vrijednosti na Zapadnom Balkanu - naveo je Blagojević u objavi na društvenoj mreži X.

Kritike Šmita

Govoreći o ulozi visokog predstavnika, Blagojević je naveo da se, kako tvrdi, 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, pokušava upravljati dijelom zemlje putem neizabranog stranog administratora s, kako je naveo, “neograničenim i neustavnim ovlaštenjima”.

Prema njegovim riječima, taj administrator, misleći na Kristijana Šmita, “postepeno razgrađuje autonomiju srpskog naroda” s ciljem, kako tvrdi, ukidanja samouprave RS-a i njenog, kako je naveo, “utapanja u većinsko stanovništvo pod iranskim utjecajem”.

- Danas je visoki predstavnik iz Evropske unije, Kristijan Šmit, zaprijetio krivičnim gonjenjem svakoga u RS-u ko slavi ono što je u suštini njihov 4. juli. Šokantno, ali istinito - poručio je Blagojević.

Neustavni praznik

Podsjećamo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine ranije je proglasio 9. januar neustavnim, te je njegovo obilježavanje u suprotnosti s odlukama najviše sudske instance u državi. Uprkos tome, vlasti u RS-u godinama nastavljaju obilježavati neustavni dan tog entiteta, što redovno izaziva političke reakcije i upozorenja domaćih i međunarodnih institucija.

# ROD BLAGOJEVICH
# BIH
# CHRISTIAN SCHMIDT
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