Rod Blagojević: "Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula"

Bivši guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević izazvao je pažnju javnosti izjavom u kojoj je kritikovao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, tvrdeći da je zaprijetio krivičnim gonjenjem svima u RS-u koji obilježavaju neustavni 9. januar, dan tog entiteta. Blagojević je takvu situaciju uporedio s hipotetičnom zabranom Amerikancima da slave Dan nezavisnosti SAD-a.

- Možete li zamisliti šta bismo mi Amerikanci uradili kada bi nam neki strani birokrata iz druge zemlje rekao da ne smijemo slaviti 4. juli - upitao je Blagojević, koji se u američkim medijima često predstavlja kao blizak saradnik Donalda Trampa.

On je podsjetio da su, kako je naveo, prije dva dana građani pravoslavne vjeroispovijesti u RS-u obilježili Božić prema pravoslavnoj tradiciji.

- Dok su se radovali i molili za mir, dobru volju i bratstvo, važno je podsjetiti američki narod na napore da se uništi RS koja je odana i vjerna tvrđava judeo-kršćanskih vrijednosti na Zapadnom Balkanu - naveo je Blagojević u objavi na društvenoj mreži X.

Kritike Šmita

Govoreći o ulozi visokog predstavnika, Blagojević je naveo da se, kako tvrdi, 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, pokušava upravljati dijelom zemlje putem neizabranog stranog administratora s, kako je naveo, “neograničenim i neustavnim ovlaštenjima”.