Picula nakon derneka na Informeru: "S takvim ljudima nema pregovora o članstvu u EU"

- Ni za koga ko prati zbivanja na političkoj sceni u Srbiji ovaj događaj ne bi trebao predstavljati iznenađenje. Radi se samo o još jednoj javnoj demonstraciji svega onoga što Srbiju drži okovanom u vremenima kada je velikosrpski režim izazivao ratove i golema ljudska stradanja na prostoru bivše Jugoslavije - rekao je Picula.

Picula je naveo da ovaj događaj ne bi trebao predstavljati iznenađenje za one koji prate politička dešavanja u Srbiji, jer se, kako ističe, radi o još jednoj javnoj manifestaciji politike koja tu zemlju drži zarobljenom u vremenu velikosrpskog režima i ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Prema njegovim riječima, aktuelno vodstvo u Beogradu predstavlja kontinuitet takve politike i to nimalo ne pokušava sakriti.

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula oštro je osudio okupljanje srbijanskog državnog vrha u Beogradu, na kojem su se pjevale četničke pjesme, ocijenivši da je riječ o još jednoj demonstraciji velikosrpske politike i dodatnom udaljavanju Srbije od Evropske unije.

Dodao je da je “sadašnje vodstvo u Beogradu samo kontinuitet te politike i oni to, kao što vidimo, uopće ne skrivaju. Ono što je također sigurno jeste da ciljna crta takve politike nije i ne može biti članstvo u Evropskoj uniji. Jednostavno, zazivanje nekakvog ‘srpskog sveta’ i četnička nostalgija nipošto se ne podudaraju s evropskim integracijama, a Srbija je država kandidat za članstvo”.

Nastavak politike prijetnji

Odgovarajući na pitanje da li se Srbija pod vodstvom predsjednika Aleksandra Vučića udaljava od Evropske unije, Picula je istakao da je i ovaj događaj nastavak politike prijetnji susjedima Srbije, uključujući i Hrvatsku.

- I ovo uprizorenje velikosrpstva je kontinuitet iskazivanja prijetnji susjedima Srbije, pa i Hrvatskoj, kao što je to nedavno učinio ministar informisanja u Vladi Srbije Boris Bratina. Očekivano se našao na toj pozornici, ali nažalost i predsjednica parlamenta, potpredsjednik Vlade, ministar pravde i ministrica za rad. Naravno, bio je tu i neizostavni Vojislav Šešelj, najtrajnija figura ove politike mržnje i nesnošljivosti. S takvim ljudima i s takvom politikom jednostavno se ne može nastaviti pregovarati o članstvu u Evropskoj uniji - naglasio je Picula.

Stvarna namjera

Komentarišući reakcije srbijanskog državnog vrha nakon događaja, Picula je izrazio sumnju da postoji stvarna namjera izvinjenja.

- Nisam siguran da se oni uopće žele ispričati. Čuli smo neku poluispriku nakon incidenta koji je izazvao ministar Bratina, ali sada vidimo da takve isprike kratko traju. Prvom prilikom kada su se okupili, ponovo su demonstrirali politiku prijetnji susjedima Srbije i svemu onome u Srbiji što razmišlja proevropski - rekao je.

Picula je ukazao i na izostanak snažnijih reakcija iz Brisela.

- Volio bih čuti oštrije reakcije s briselskih adresa jer je Srbija kandidat za članstvo u EU. Istina, već četiri godine ne otvara pregovaračka poglavlja, ali mislim da je i ovo dodatni dokaz za one u Briselu koji možda smatraju da je riječ o povremenim incidentima, da je stvarnost u Srbiji bitno drugačija i mnogo gora - zaključio je Picula, prenosi Nacional.