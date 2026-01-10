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ZBOG LEDENE KIŠE

Stanje na putevima u BiH: Saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu

Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovozu, savjetuju jutros iz BIHAMK-a

Mokar i klizav kolovoz. A. Bešić / Avaz

A. O.

10.1.2026

Na bosanskohercegovačkim cestama saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu. 

- Zbog ledene kiše, upozoravamo na poledicu na većini putnih pravaca. Povećan oprez vozača treba biti pri prelasku mostova i nadvožnjaka. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovozu. Apelujemo na sve vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa, te da u ovakvim uslovima izbjegavaju nagla kočenja i rizična preticanja - savjetuju jutros iz BIHAMK-a.

Na putu Bosansko Grahovo-Drvar na snazi je zabrana saobraćaja za sve kategorije vozila, dok je na putu Bosansko Grahovo-Strmica zabranjen saobraćaj za teretna motorna vozila.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

# STANJE NA PUTEVIMA
# BIHAMK
# SAOBRAĆAJ
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