Skijaška sezona na Kupresu u punom jeku, svi smještajni kapaciteti popunjeni

Skijaška sezona na Kupresu je u punom jeku, snijega ima dovoljno i svi smještajni kapaciteti su popunjeni.

Po riječima člana Uprave Sportsko-rekreativnog centra Adria Ski u Kupresu Ivana Bagarića, sezona je krenula dobro i izuzetno su zadovoljni.

- Zimsku skijašku sezonu otvorili smo 2. januara, a već za Novu godinu svi kapaciteti u hotelima bili su popunjeni. Sezona je dobro krenula, veliki je interes, kao i veliki broj skijaša - kazao je Bagarić.

Dodao je kako je trenutno vrijeme zimskog raspusta u školama što također utiče na veliku popunjenost smještajnih kapaciteta.

Najveći broj gostiju je iz Dalmacije, ali tu su i gosti i iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

Po njegovim riječima, cijene skijaških karata, kao i hrane i pića tek su minimalno korigovane u odnosu na prošlu sezonu, a od ski liftova u funkciji su četverosjed, dvosjed, baby lift, te od petka i sidro na dvije dodatne staze.

Cijena dnevne ski-karta iznosi 44 marke za odrasle, a za djecu do 14 godina 32 marke, dok poludnevna karta (od 13 sati) košta 32 marke za odrasle, odnosno 26 maraka za djecu.

U Centru redovno rade i dvije škole skijanja, čija je popunjenost, također, jako dobra.

Bagarić očekuju da će i nastavak sezone biti dobar te dodaje kako se već rade pripremame za iduću godinu.

- Na proljeće krećemo s montažom novog četverosjeda koji je već stigao, probili smo koridor gdje će on biti instaliran i dio građevinskih radova je već odrađen. Također, na vrhu planine radimo jedno dodatno akumulacijsko jezero koje će nam omogućiti "proizvodnju" mnogo veće količine snijega uz mnogo manju potrošnju jer ćemo proizvoditi snijeg "pod slobodnim padom" uz minimalne troškove električne energije - kazao je Bagarić.

Ljubitelje skijanja u nastavku sezone na Kupresu očekuje međunarodna utrka, državno prvenstvo, ski-alka i još mnogo zanimljivih sadržaja.