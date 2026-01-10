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NISU ODVUKLI OTPAD

Zbog nesavjesnih vozača radnici nisu mogli isprazniti kontejnere u Sarajevu

O svemu je obaviještena Služba komunalnih redara, koja će poduzeti mjere u skladu s propisima

Nepropisno parkirana vozila - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

10.1.2026

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo saopćio je da ekipe za pražnjenje otpada nisu bile u mogućnosti isprazniti kontejnere zbog nepropisnog parkiranja vozila ispred njih.

Riječ je o ulicama: Jukićeva; Hakije Kulenovića; Put Mladih Muslimana; Braće Begić i Dajanli Ibrahim-bega,

- Automobili ostavljeni ispred kontejnera direktno blokiraju pristup vozilima i stvaraju nered koji najviše pogađa same građane. Ovakvo ponašanje je krajnje neodgovorno i neprihvatljivo.

O svemu je obaviještena Služba komunalnih redara, koja će poduzeti mjere u skladu s propisima. Apelujemo na vozače da prestanu sa ovakvom praksom i omoguće normalno funkcionisanje komunalnih usluga – navode iz KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo.

# KONTEJNERI
# NEPROPISNO PARKIRANJE
# SARAJEVO
# KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO
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