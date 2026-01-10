Vlada KS se pohvalila: Sedam dana nakon prvog snijega očišćena glavna ulica

Sedam dana nakon prvog snijega, Vlada KS se pohvalila na svojoj Facebook stranici da je sinoć očišćena Titova ulica u Sarajevu, kako su nazvali, koordinisanom akcijom preduzeća Rad i ViK.

Dok su sporedne ulice i trotoari danima bili neprohodni, reakcija nadležnih došla je tek kada je problem postao previše vidljiv da bi se ignorisao.

"Koordinisanu akciju" su ispratili premijer Nihad Uk i ministar komunalne privrede Mladen Pandurević. Oni su posjetili radnike sarajevskih komunalnih preduzeća koji su čistili trotoare u ulici Maršala Tita.

Snijeg je djelimično uklonjen s glavnih ulica, ali opasnost i dalje visi. Za nadati se da će nadležni sprovesti i koordinisanu akciju uklanjanja ledenica sa objekata koje su prava opasnost za svakog prolaznika kao i čiščenje od snijega brojnih drugih trotara i ulica prvog, drugog, trećeg i svakog narednog prioriteta širom Sarajeva.