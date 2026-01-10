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KOORDINISANA AKCIJA

Vlada KS se pohvalila: Sedam dana nakon prvog snijega očišćena glavna ulica

Dok su sporedne ulice i trotoari danima bili neprohodni, reakcija nadležnih došla je tek kada je problem postao previše vidljiv da bi se ignorisao

Uklanjanje snijega iz Titove ulice u Sarajevu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Z. V.

10.1.2026

Sedam dana nakon prvog snijega, Vlada KS se pohvalila na svojoj Facebook stranici da je sinoć očišćena Titova ulica u Sarajevu,  kako su nazvali, koordinisanom akcijom preduzeća Rad i ViK. 

Dok su sporedne ulice i trotoari danima bili neprohodni, reakcija nadležnih došla je tek kada je problem postao previše vidljiv da bi se ignorisao. 

"Koordinisanu akciju" su ispratili premijer Nihad Uk i ministar komunalne privrede Mladen Pandurević. Oni su posjetili radnike sarajevskih komunalnih preduzeća koji su čistili trotoare u ulici Maršala Tita.

Snijeg je djelimično uklonjen s glavnih ulica, ali opasnost i dalje visi. Za nadati se da će nadležni sprovesti i koordinisanu akciju uklanjanja ledenica sa objekata koje su prava opasnost za svakog prolaznika kao i čiščenje od snijega brojnih drugih trotara i ulica prvog, drugog, trećeg i svakog narednog prioriteta širom Sarajeva.

# SNIJEG
# TITOVA ULICA
# VLADA KS
# NIHAD UK
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