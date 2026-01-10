Pandurević se izvinio građanima, Uk zamolio upravitelje zgrada da uklanjaju ledenice

Vlada Kantona Sarajevo jutros je saopćila da je na području općine Centar nastavljena koordinisana akcija sarajevskih komunalnih preduzeća na čišćenju i odvozu snijega i leda sa pješačkih prostora

- Nakon što su očišćene saobraćajnice, treći dan kontinuirano traje čišćenje trotoara. Danas je jedna od takvih masovnih akcija koja kreće iz općine Centar prema Novom Sarajevu. Vrijedne ekipe preduzeća Rad, Park i Vodovod i kanalizacija danonoćno rade na mašinskom i ručnom čišćenju i odvozu snijega sa pješačkih staza i trotoara. Počeli smo i sa kontrolisanim uklanjanjem snijega kamionima u Miljacku, uz odobrenje Civilne zaštite - rekao je premijer Uk, uputivši molbu građanima, vlasnicima objekata i upraviteljima da počnu sa uklanjanjem ledenica sa krovova koje predstavljaju opasnost za prolaznike.

Ministar Pandurević izvinuo se građanima KS zbog situacije u kojoj su se našli, iako je dodao da nije sve do komunalnih preduzeća Rad i Park.

- Prva dva dana kada je padao snijeg i ledena kiša nije se moglo više uraditi. Problem su bila naredna dva dana gdje nije postojala dovoljna koordinacija, te se nakon održanog sastanka zaista se mogao vidjeti napredak u čišćenju snijega. Ni jedna vitalna funkcija u KS nije bila ugrožena, ali je bio ugrožen komoditet građana, jer je grad bio loše očišćen. Ovo bi nam trebala biti pouka za ubuduće da nam se ovakve stvari ne smiju dešavati - rekao je ministar Pandurević.

Sinoć su komunalna preduzeća u koordinisanoj akciji čistili trotoare u ulici Maršala Tita.