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Video / Magla i led otežali puteve u BiH: Evo kakvo je stanje u Kladnju

Reporter „Dnevnog avaza“ zabilježio je stanje na putu prema Kladnju, gdje je vidljivost smanjena zbog spuštene magle

Put prema kladnju. Avaz

A. Bešić

10.1.2026

Nakon što je Bosnu i Hercegovinu proteklih dana zahvatio snježni prekrivač, uslovi na putevima za vozače, ali i na ulicama za pješake, postali su znatno otežani.

Reporter „Dnevnog avaza“ zabilježio je stanje na putu prema Kladnju, gdje je vidljivost smanjena zbog spuštene magle. 

Intenzivne padavine uzrokovale su brojne probleme u Tuzlanskom kantonu, poput prekida snabdijevanja električnom energijom.

Sanacija štete uzrokovane obilnim snježnim padavinama u Tuzlanskom kantonu još traje, a najveći izazov za nadležne službe predstavlja ponovno uspostavljanje stabilnog snabdijevanja električnom energijom.

Najteža situacija zabilježena je u Kalesiji, gdje je bez struje 2.571 domaćinstvo, dok je u Gradačcu bez napajanja 989 korisnika, u Lukavcu 668, u Sapni 536, a u Kladnju 13 domaćinstava, navedeno je u izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite TK.

# SNIJEG
# KLADANJ
# TK
# MAGLA
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