Video / Magla i led otežali puteve u BiH: Evo kakvo je stanje u Kladnju

Nakon što je Bosnu i Hercegovinu proteklih dana zahvatio snježni prekrivač, uslovi na putevima za vozače, ali i na ulicama za pješake, postali su znatno otežani.

Reporter „Dnevnog avaza“ zabilježio je stanje na putu prema Kladnju, gdje je vidljivost smanjena zbog spuštene magle.

Intenzivne padavine uzrokovale su brojne probleme u Tuzlanskom kantonu, poput prekida snabdijevanja električnom energijom.