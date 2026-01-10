Video / Magla i led otežali puteve u BiH: Evo kakvo je stanje u Kladnju

Nakon što je Bosnu i Hercegovinu proteklih dana zahvatio snježni prekrivač, uslovi na putevima za vozače, ali i na ulicama za pješake, postali su znatno otežani.
Reporter „Dnevnog avaza“ zabilježio je stanje na putu prema Kladnju, gdje je vidljivost smanjena zbog spuštene magle.
Intenzivne padavine uzrokovale su brojne probleme u Tuzlanskom kantonu, poput prekida snabdijevanja električnom energijom.
Sanacija štete uzrokovane obilnim snježnim padavinama u Tuzlanskom kantonu još traje, a najveći izazov za nadležne službe predstavlja ponovno uspostavljanje stabilnog snabdijevanja električnom energijom.
Najteža situacija zabilježena je u Kalesiji, gdje je bez struje 2.571 domaćinstvo, dok je u Gradačcu bez napajanja 989 korisnika, u Lukavcu 668, u Sapni 536, a u Kladnju 13 domaćinstava, navedeno je u izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite TK.