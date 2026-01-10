Gusta magla i zagađen zrak ponovo guše građane Sarajeva: Ne izlazite van bez prijeke potrebe

Vozačima se preporučuje dodatni oprez zbog smanjene vidljivosti. Građani sve češće izražavaju nezadovoljstvo zbog dugogodišnjeg problema zagađenog zraka, pozivajući vlasti na hitne i dugoročne mjere koje bi ublažile posljedice po zdravlje stanovništva.

Indeks kvalitete zraka u Sarajevu jutros iznosi 172.

- Moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje. Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali - navode iz Ekoakcije danas.

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