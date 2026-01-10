Gusta magla i zagađen zrak ponovo guše građane Sarajeva: Ne izlazite van bez prijeke potrebe

Gusta magla ponovo je jutros prekrila Sarajevo, dodatno pogoršavajući ionako loš kvalitet zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena na svega nekoliko desetina metara.
BUDITE OPREZNI
Indeks kvalitete zraka u Sarajevu jutros iznosi 172
Gusta magla i zagađen zrak. A. Ovčina / Avaz
Gusta magla ponovo je jutros prekrila Sarajevo, dodatno pogoršavajući ionako loš kvalitet zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena na svega nekoliko desetina metara.
Vozačima se preporučuje dodatni oprez zbog smanjene vidljivosti. Građani sve češće izražavaju nezadovoljstvo zbog dugogodišnjeg problema zagađenog zraka, pozivajući vlasti na hitne i dugoročne mjere koje bi ublažile posljedice po zdravlje stanovništva.
Indeks kvalitete zraka u Sarajevu jutros iznosi 172.
- Moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba s bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje. Sljedeće grupe trebaju smanjiti bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti: plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali - navode iz Ekoakcije danas.
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