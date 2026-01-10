Bez struje i strpljenja: Zakazana vanredna sjednica o rješavanju problema struje u Simin Hanu

Mještani Mjesne zajednice Simin Han u Tuzli godinama se suočavaju s čestim nestancima električne energije, kao i naglim povećanjem ili padom napona.

Dugogodišnji problemi eskalirali su početkom ove sedmice zbog čega su stanovnici ove prigradske mjesne zajednice izašli na jednu od najprometnijih raskrsnica, tražeći trajno rješenje, a nakon toga je zakazana vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzle.

Blokada saobraćajnice

Građani su nakratko blokirali saobraćajnicu, upozoravajući na česte prekide u napajanju električnom energijom i sada već hronično nizak napon u mreži.

Na inicijativu građana, prikupljeni su potpisi 16 vijećnika u Gradskom vijeću Tuzle, čime su ispunjeni uslovi za sazivanje vanredne sjednice posvećene ovom problemu.

Vanredna sjednica Gradskog vijeća zakazana je za četvrtak, 15. januara 2026. godine, s početkom u 16 sati. Na dnevnom redu naći će se Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju elektroenergetskog objekta KBTS 10(20)/0,4 kV "Simin Han 1", zajedno s pripadajućim srednjenaponskim priključnim vodom.

Prema planovima nadležnih, izgradnja nove trafostanice trebala bi osigurati stabilniji napon i pouzdaniju isporuku električne energije za ovo naselje.

Maksimalni napori

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić poručio je ranije da Gradska uprava ulaže maksimalne napore kako bi se ovaj višegodišnji problem konačno riješio.

Istaknuo je da je riječ o složenom procesu, posebno zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji planiranoj za izgradnju trafostanice, ali je naglasio da je interes građana prioritet.

Građani Siminog Hana poručuju da od protesta neće odustati ukoliko se ne ponudi jasno, dugoročno rješenje, naglašavajući da osnovna infrastruktura, poput stabilnog snabdijevanja električnom energijom, ne smije biti luksuz.