Sahranjena Majda Elzner, žena na koju je palo drvo na Grbavici

Na gradskom groblju „Vlakovo“ sahranjena je Majda Elzner, majka dvoje djece koja je tragično izgubila život kada je na nju palo drvo pod teretom snijega u sarajevskom naselju Grbavica u Sarajevu.
Posljednjem ispraćaju prisustvovali su članovi porodice, prijatelji, kolege i brojni građani koji su došli da se oproste od Majde i pruže podršku njenim najbližima.
Tragična smrt Majde Elzner ostavila je iza sebe neutješnu porodicu, a njena sudbina ponovo je otvorila pitanja sigurnosti javnih površina tokom zimskih vremenskih uslova, kao i odgovornosti nadležnih za održavanje zelenih i saobraćajnih zona u gradu.
Podsjetimo, kako su za portal "Avaza" ranije ispričali očevici koji nisu htjeli pred kamere, ona je stradala u trenutku kada je krenula na posao.
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