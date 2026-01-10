Sahranjena Majda Elzner, žena na koju je palo drvo na Grbavici

Na gradskom groblju „Vlakovo“ sahranjena je Majda Elzner, majka dvoje djece koja je tragično izgubila život kada je na nju palo drvo pod teretom snijega u sarajevskom naselju Grbavica u Sarajevu.

Posljednjem ispraćaju prisustvovali su članovi porodice, prijatelji, kolege i brojni građani koji su došli da se oproste od Majde i pruže podršku njenim najbližima.