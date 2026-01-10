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Ko su "motociklisti" bliski Putinu, a koji su viđeni u Banjoj Luci: Kako su ruski "Noćni vukovi" ušli u BiH

Bili u defileu na neustavnom obilježavanju 9. januara. Proruska organizacija je pod sankcijama SAD i EU

Pod sankcijama Zapada. Pixsell

I. Ć.

10.1.2026

U defileu su u petak u Banjoj Luci tokom neustavnog obilježavanja 9. januara učestvovali i članovi Moto kluba „Noćni vukovi“, koje podržava i ruski predsjednik Vladimir Putin. 

Bili su u 44. ešalonu. Mediji manjeg bh. entiteta predstavili su da su “jedan od najmoćnijih moto klubova na svijetu”.

Propaganda i status

“Klub je od prvog dana prisutan na svim značajnim događajima vezanim za Republiku Srpsku, uključujući defilee i državne manifestacije, a u njegovim redovima su i borci VRS. Noćni vukovi simbolizuju čast, bratstvo i otpor, a posebnu težinu klubu daje činjenica da je ruski predsjednik Vladimir Putin član ovog kluba”, navedeno je u medijskim izvještajima iz RS.

“Noćni vukovi” i njihov vođa, Aleksandar Zaldostanov – Hirurg su na crnoj listi SAD, zbog podrške separatistima u Donjecku i Luganjsku na istoku Ukrajine. Zaldostanovu je dodnedavno bio zabranjen ulazak u BiH jer je označen opasnim po nacionalnu sigurnost, a ne zna se kakav mu je trenutno status.

"Noćni vukovi". Screenshot

Sankcije organizaciji je 2014. godine uvelo Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država, putem OFAC-a. 

Sankcije uključuju zabranu finansijskih transakcija i zamrzavanje imovine pod jurisdikcijom SAD. Kasnije su sankcije uvele i EU, Kanada i Velika Britanija. EU je sankcionisala klub u julu 2022. godine zbog njihove propagande u korist ruske invazije na Ukrajinu.

Ruski svijet

Inače, za razliku od klasičnih bajkerskih klubova, “Noćni vukovi” su od početka razvijali izražen ideološki i politički identitet, snažno vezan za ruski državotvorni narativ, pravoslavlje i koncept „ruskog svijeta“.

Zapadne zemlje i međunarodne organizacije “Noćne vukove” smatraju parapolitičkom strukturom bliskom Kremlju, koja djeluje kao instrument političkog utjecaja i propagande.

# NOĆNI VUKOVI
# VLADIMIR PUTIN
# DEFILE
# RS
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