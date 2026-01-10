Ko su "motociklisti" bliski Putinu, a koji su viđeni u Banjoj Luci: Kako su ruski "Noćni vukovi" ušli u BiH

U defileu su u petak u Banjoj Luci tokom neustavnog obilježavanja 9. januara učestvovali i članovi Moto kluba „Noćni vukovi“, koje podržava i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Bili su u 44. ešalonu. Mediji manjeg bh. entiteta predstavili su da su “jedan od najmoćnijih moto klubova na svijetu”.

Propaganda i status

“Klub je od prvog dana prisutan na svim značajnim događajima vezanim za Republiku Srpsku, uključujući defilee i državne manifestacije, a u njegovim redovima su i borci VRS. Noćni vukovi simbolizuju čast, bratstvo i otpor, a posebnu težinu klubu daje činjenica da je ruski predsjednik Vladimir Putin član ovog kluba”, navedeno je u medijskim izvještajima iz RS.

“Noćni vukovi” i njihov vođa, Aleksandar Zaldostanov – Hirurg su na crnoj listi SAD, zbog podrške separatistima u Donjecku i Luganjsku na istoku Ukrajine. Zaldostanovu je dodnedavno bio zabranjen ulazak u BiH jer je označen opasnim po nacionalnu sigurnost, a ne zna se kakav mu je trenutno status.