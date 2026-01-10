Armin Kržalić za "Avaz" o oduzimanju dozvole BNT-u za proizvodnju dronova: Kriva je kompanija, ali postojale su i blaže mjere

Slučaj oduzimanja dozvole za razvoj bespilotnih letjelica kompaniji BNT iz Novog Travnika pokazuje napetost između formalno-pravnog regulatornog okvira i dinamične prirode tehnološkog razvoja, izjavio je za „Avaz“ profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA Armin Kržalić.

Napominje da je regulatorna saglasnost bila izdata na osnovu jasno definiranih tehničkih parametara, uključujući dimenzije platforme, što Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH daje formalni osnov za zaključak o neusklađenosti u trenutku kada je došlo do odstupanja od prvobitno odobrenih gabarita.

- Ovo odstupanje je utvrđeno tokom inspekcijskog nadzora u kojem su bili i pripadnici EUFOR-a. S pravnog stajališta, svako odstupanje, bez obzira na motiv, formalno predstavlja neusklađensot s dozvolom, tako da je u takvoj situaciji Ministarstvo dužno postupiti prema važećim propisima, a ne prema namjeri proizvođača – kaže Kržalić.

Dodaje da, iz perspektive razvoja složenih tehnoloških sistema, posebno u oblasti bespilotnih platformi, učestale izmjene konstrukcijskih karakteristika predstavljaju uobičajen dio istraživačko-razvojnog procesa, a ne suštinsku modifikaciju koja bi zahtijevala radikalnu regulatornu reakciju.

- U ovakvom slučaju krivica je kompanije i njenih unutrašnjih nadzornih službi, što nisu obavijestili regulatora o promjenama i zatražile izmjenu postojećeg odobrenja. Takvim odgovornim pristupom menadžment bi izbjegao sadašnju situaciju. No, sve činjenice govore da se radilo o nenamjernom propustu koji nije povećao sigurnosni rizik, niti odstupio od krajnje namjene proizvoda, o čemu sigurno svoj sud mogu dati i pripadnici EUFOR-a koji su bili u prisustvu tokom kontrole – ističe Kržalić.