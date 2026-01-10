Incidenti na obilježavanju neustavnog 9. januara u RS: Zapaljena zastava BiH, blokade saobraćaja i skandiranja

Građani bosanskohercegovačkog entiteta RS jučer su obilježavali neustavni 9. januar, takozvani dan RS-a.

Ove godine, obilježavanje neustavnog dana RS-a pratili su incidenti u nekoliko gradova, što je ponovo pokrenulo pitanje odgovornosti nadležnih institucija da osiguraju mir i poštivanje prava svih građana.

Prema snimcima koji su dostupni na društvenim mrežama, u Doboju je, prema dostupnim informacijama, zapaljena zastava Bosne i Hercegovine, što je izazvalo osude dijela javnosti i otvorilo pitanje odgovornosti i reakcije nadležnih organa.

Istovremeno, u Istočnom Sarajevu grupa mladića blokirala je saobraćaj kako bi skandirala ime osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.