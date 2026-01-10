Snabdijevanje strujom: U toku radovi na otklanjanju kvarova u Lukavcu, Olovu, Varešu i Nišićkoj visoravni

Uprkos novim snježnim padavinama, snabdijevanje električnom energijom kupaca Elektroprivrede BiH je zadovoljavajuće, saopćili su iz Elektroprivrede BiH.

Elektromonterske ekipe rade na otklanjanju kvara na dalekovodu zbog kojeg je izvjestan broj potrošača bez elekrične energije na području Lukavca.

U toku su i radovi na saniranju manjih kvarova na području Olova i Vareša, a uskoro se očekuje i stabilizacija snabdijevanja na Nišićkoj visoravni poremećenog zbog kvara dva trafo objekta.

Svi kvarovi na području Cazina izazvani sinoćnjom jakom grmljavinom su otkolonjeni, poručuju u saopćenju.