Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NASTAVAK SARADNJE

ZDK: Pivić posjetio Tešanj i otvorio Međunarodnu izložbu sitnih životinja

Tokom sastanka razgovarano je o nastavku saradnje između kantonalnog i lokalnog nivoa vlasti

Održan sastanak. Fena

FENA

10.1.2026

Premijer Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Nezir Pivić s ministrom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Jasminom Čajićem boravio je u službenoj posjeti općini Tešanj, gdje je održan sastanak s načelnikom Općine Suadom Huskićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća Amirom Kurtićem.

Zajedničko djelovanje 

Tokom sastanka razgovarano je o nastavku saradnje između kantonalnog i lokalnog nivoa vlasti, kao i o zajedničkom djelovanju na unapređenju lokalnog razvoja i realizaciji projekata od značaja za građane Tešnja i Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru posjete, premijer ZDK-a otvorio je 19. međunarodnu i 25. međugradsku izložbu sitnih životinja, koju organizuje Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Tešanj.

Ovom prilikom istaknuto je da Tešanj već decenijama zauzima značajno mjesto u oblasti uzgoja i zaštite sitnih životinja, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu. Naglašeno je da se od 2008. godine u Tešnju nalazi sjedište Državnog saveza Bosne i Hercegovine za uzgoj i zaštitu sitnih životinja, što predstavlja priznanje kvalitetu rada, organizacije i kontinuiteta djelovanja ovog udruženja.

Promocija imidža 

Pivić je izrazio zahvalnost potpredsjedniku Evropskog saveza sitnih životinja Edinu Jabandžiću i predsjedniku Udruženja za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Tešanj Harisu Rahmanoviću na kontinuiranom radu, entuzijazmu i posvećenosti. Istaknuto je da je, zahvaljujući njihovom zalaganju i radu članova Udruženja, ova manifestacija izrasla u respektabilan međunarodni događaj koji okuplja izlagače, stručnjake i zaljubljenike u ovu oblast.

Pivić je istakao da takve manifestacije doprinose razvoju poljoprivrede, ali i jačanju lokalne zajednice, razvoju turizma i promociji pozitivnog imidža Zeničko-dobojskog kantona.

Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Jasmin Čajić rekao je da izložba ne predstavlja samo prikaz najljepših primjeraka sitnih životinja, već i rezultat dugogodišnjeg rada, truda, znanja i ljubavi koje članovi udruženja ulažu.

Dodao je da je Tešanj sredina vrijednih ljudi te da je ova manifestacija najbolji primjer njihove posvećenosti i odgovornog odnosa prema poljoprivredi i tradiciji, saopćeno je iz Press službe ZDK-a.

# SASTANAK
# NEZIR PIVIĆ
# JASMIN ČAJIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.