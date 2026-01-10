ZDK: Pivić posjetio Tešanj i otvorio Međunarodnu izložbu sitnih životinja

Premijer Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Nezir Pivić s ministrom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Jasminom Čajićem boravio je u službenoj posjeti općini Tešanj, gdje je održan sastanak s načelnikom Općine Suadom Huskićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća Amirom Kurtićem.

Zajedničko djelovanje

Tokom sastanka razgovarano je o nastavku saradnje između kantonalnog i lokalnog nivoa vlasti, kao i o zajedničkom djelovanju na unapređenju lokalnog razvoja i realizaciji projekata od značaja za građane Tešnja i Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru posjete, premijer ZDK-a otvorio je 19. međunarodnu i 25. međugradsku izložbu sitnih životinja, koju organizuje Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Tešanj.

Ovom prilikom istaknuto je da Tešanj već decenijama zauzima značajno mjesto u oblasti uzgoja i zaštite sitnih životinja, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu. Naglašeno je da se od 2008. godine u Tešnju nalazi sjedište Državnog saveza Bosne i Hercegovine za uzgoj i zaštitu sitnih životinja, što predstavlja priznanje kvalitetu rada, organizacije i kontinuiteta djelovanja ovog udruženja.

Promocija imidža

Pivić je izrazio zahvalnost potpredsjedniku Evropskog saveza sitnih životinja Edinu Jabandžiću i predsjedniku Udruženja za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Tešanj Harisu Rahmanoviću na kontinuiranom radu, entuzijazmu i posvećenosti. Istaknuto je da je, zahvaljujući njihovom zalaganju i radu članova Udruženja, ova manifestacija izrasla u respektabilan međunarodni događaj koji okuplja izlagače, stručnjake i zaljubljenike u ovu oblast.

Pivić je istakao da takve manifestacije doprinose razvoju poljoprivrede, ali i jačanju lokalne zajednice, razvoju turizma i promociji pozitivnog imidža Zeničko-dobojskog kantona.

Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK Jasmin Čajić rekao je da izložba ne predstavlja samo prikaz najljepših primjeraka sitnih životinja, već i rezultat dugogodišnjeg rada, truda, znanja i ljubavi koje članovi udruženja ulažu.

Dodao je da je Tešanj sredina vrijednih ljudi te da je ova manifestacija najbolji primjer njihove posvećenosti i odgovornog odnosa prema poljoprivredi i tradiciji, saopćeno je iz Press službe ZDK-a.