Veliki gužve na izlazu iz BiH: Duge kolone vozila na više graničnih prijelaza

Saobraćaj na magistralnoj cesti Srednje–Olovo, u mjestu Bakići, normalizovan je nakon što su s kolovoza uklonjena dva teretna motorna vozila koja su bila popriječena na putu.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu. Zbog ledene kiše vozačima se skreće pažnja na poledicu na brojnim dionicama, posebno pri prelasku mostova i nadvožnjaka. Dodatne poteškoće stvaraju magla i niska oblačnost, koje smanjuju vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove.

Iz nadležnih službi upozoravaju i na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovozu, dok popriječena teretna vozila mjestimično uzrokuju zastoje, formiranje kolona i duža zadržavanja. Vozačima se apeluje da poštuju saobraćajne propise te da izbjegavaju nagla kočenja i rizična preticanja.

Na putnom pravcu Bosansko Grahovo–Strmica zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen.

Istovremeno, velike gužve zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, gdje su formirane duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Kostajnica i Kozarska Dubica.

Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila odvija se uz zadržavanja do 30 minuta, saopćeno je iz Informativnog centra BiHAMK-a.