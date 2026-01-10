Video / Ne smetaju ni veliki minusi, led i jaki udari vjetra: Bjelašnica i dalje magnet za skijaše

Skijaška sezona na Bjelašnici je otvorena još krajem novembra prošle godine, a posebno su privukli pažnju posljednji dani prošle i prvi dani ove godine, kada je u Sarajevu boravio veliki broj turista.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Posjetioci su zadovoljni pristupnim putevima, koji su dobro očišćeni, kao i popustima koji su bili tu prethodnih dana
Skijaška sezona na Bjelašnici je otvorena još krajem novembra prošle godine, a posebno su privukli pažnju posljednji dani prošle i prvi dani ove godine, kada je u Sarajevu boravio veliki broj turista.
Cijene ski karta ove godine na Bješanici nešto veće, no ni to predstavlja problem ljubiteljima skijanja, pogotovo onima koji su upoznati s time kakva je situacija na evropskim skijalištima.
Posjetili smo ovu planinu, a s obzirom na to da je bio radni dan nije bilo dramatičnih gužvi, kao što je to u danima vikendima, pa je to bilo idealna prilika i za instrukture skijanja da na miru uče najmlađe prvim koracima.
Snijega je bilo dovoljno, no probleme je pravilo to što je staza zaleđena, minusi su bili veliki, a muku su pravili i jaki udari vjetra, koji su na momente bili nepodnošljivi. Ipak, svi su tada iskoristili priliku za pauzu uz čaj, a onda nastavak starih navika.
Farah Šehović: Uvijek smo na Bjelašnici. Avaz
Instruktorica skijanja iz Sarajeva Farah Šehović je kazala da su zbog svega toga svi pomalo napeti i oprezni.
- Tu sam sa školom skijanja, imam svoju grupu, uvijek smo na Bjelašnici, vježbamo i skijamo – kaže Šehović.
Alen Delić: Dolazimo četiri-pet puta. Avaz
Iako je staza pod ledom, skijaši su ipak zadovoljni. Proteklih dana nije radio četverosjed i šestosjed, te zbog toga su cijene bile snižene. Alen Delić iz Tešnja ističe da je bio odličan popust te da se dan mogao lijepo iskoristiti.
- Tokom zimske sezone dolazimo nekih četiri-pet puta, malo idemo na Bjelašnicu malo na Jahorinu. Možda bi trebalo se doda još par kafića, danas smo imali problem s kafićima, jer nismo mogli naći mjesto – kazao je Delić.
Džana Hamedović: Cijene svega rastu, prilagođavamo se. Avaz
Džana Hamedović iz Zenice na olimpijsku ljepoticu je stigla s djecom i daidžom prvi put ove godine. Kaže da su putevi prema planini bili dobro očišćeni i da je sve proteklo bez ikakvih problema.
Dodaje da ovu planinu posjećuju svake godine, te da namjerno biraju radne dane kako bi izbjegli gužve i iskoristili raspust koji djeca imaju. Osvrnula se i na rast cijena, naglašavajući da se nastoji prilagoditi novim okolnostima.
- Cijene svega rastu, nekako se prilagođavamo, možda manje dana skijanja, ali eto uvijek imamo neki budžet za zimu, kao što imamo i za ljeto. Šteta je živjeti među ovakvim planinama a ne iskoristiti ove blagodati. Svakako mi obilazimo neka skijališta blizu Zenice – rekla je ona.
Olimpijski centar Bjelašnica – Igman je od 1. januara 2026. godine zvanično prešao na potpuno bezgotovinsko (cashless) poslovanje, čime je postao prvi ski centar u Bosni i Hercegovini, a ujedno i prvo javno preduzeće koji je uveo ovakav savremeni sistem naplate.
Ova promjena obuhvatila je sve ključne usluge u skijaškom centru, kako kupovinu ski karata, tako i parking, ali i online prodaju, koje će se moći realizovati putem bankovnih kartica, mobilnih uređaja, pametnih satova i SMS naplate, u skladu s važećim fiskalnim propisima, saopćeno je iz OC Bjelašnica - Igman.
ZAJEDNO ZA OBNOVU ŠUMA
TRAŽE DODATNE INFORMACIJE
NAKON FINALNOG SUSRETA
23 MILIONA POTPISA