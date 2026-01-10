Video / Ne smetaju ni veliki minusi, led i jaki udari vjetra: Bjelašnica i dalje magnet za skijaše

Skijaška sezona na Bjelašnici je otvorena još krajem novembra prošle godine, a posebno su privukli pažnju posljednji dani prošle i prvi dani ove godine, kada je u Sarajevu boravio veliki broj turista.

Cijene ski karta ove godine na Bješanici nešto veće, no ni to predstavlja problem ljubiteljima skijanja, pogotovo onima koji su upoznati s time kakva je situacija na evropskim skijalištima. Idealna prilika Posjetili smo ovu planinu, a s obzirom na to da je bio radni dan nije bilo dramatičnih gužvi, kao što je to u danima vikendima, pa je to bilo idealna prilika i za instrukture skijanja da na miru uče najmlađe prvim koracima. Snijega je bilo dovoljno, no probleme je pravilo to što je staza zaleđena, minusi su bili veliki, a muku su pravili i jaki udari vjetra, koji su na momente bili nepodnošljivi. Ipak, svi su tada iskoristili priliku za pauzu uz čaj, a onda nastavak starih navika.

Farah Šehović: Uvijek smo na Bjelašnici . Avaz Farah Šehović: Uvijek smo na Bjelašnici . Avaz

Instruktorica skijanja iz Sarajeva Farah Šehović je kazala da su zbog svega toga svi pomalo napeti i oprezni. - Tu sam sa školom skijanja, imam svoju grupu, uvijek smo na Bjelašnici, vježbamo i skijamo – kaže Šehović.

Alen Delić: Dolazimo četiri-pet puta . Avaz Alen Delić: Dolazimo četiri-pet puta . Avaz

Iako je staza pod ledom, skijaši su ipak zadovoljni. Proteklih dana nije radio četverosjed i šestosjed, te zbog toga su cijene bile snižene. Alen Delić iz Tešnja ističe da je bio odličan popust te da se dan mogao lijepo iskoristiti. - Tokom zimske sezone dolazimo nekih četiri-pet puta, malo idemo na Bjelašnicu malo na Jahorinu. Možda bi trebalo se doda još par kafića, danas smo imali problem s kafićima, jer nismo mogli naći mjesto – kazao je Delić.

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