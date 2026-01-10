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Pauk služba u Sarajevu uklanja nepropisno parkirana vozila

Pauk služba u Sarajevu tokom prethodnih dana provela je više intervencija zbog nepropisno parkiranih vozila ispred kontejnera za odlaganje otpada

Uklanjanje nepropisno parkiranih vozila. KJKP Rad

M. Až.

10.1.2026

Pauk služba u Sarajevu tokom prethodnih dana provela je više intervencija zbog nepropisno parkiranih vozila ispred kontejnera za odlaganje otpada.

Automobili ostavljeni na tim lokacijama direktno su onemogućavali pristup komunalnim vozilima, zbog čega je bio blokiran proces pražnjenja kontejnera i redovno održavanje čistoće.

Iz nadležnih službi podsjećaju da kontejneri za otpad nisu parking mjesta te da njihovo blokiranje predstavlja ozbiljan problem, kako za stanare okolnih zgrada, tako i za radnike koji svakodnevno obavljaju poslove održavanja grada. Naglašeno je da tokom ovih akcija nije bilo izuzetaka, te da su sva vozila parkirana na nepropisnim mjestima uklonjena.

- Svako parkiranje ispred kontejnera predstavlja direktnu smetnju i takvo ponašanje je neprihvatljivo. Komunalna vozila ne mogu obaviti svoj posao ukoliko su kontejneri blokirani. Zbog toga smo reagovali i uklonili vozila bez prethodnog upozorenja - izjavio je predstavnik KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo.

Kako je najavljeno, ove aktivnosti bit će nastavljene i u narednom periodu, s ciljem osiguranja nesmetanog funkcionisanja komunalnih usluga i očuvanja urbanog prostora. Iz službe poručuju da za ovakve prekršaje neće biti opomena, niti će se prihvatati naknadna opravdanja.

Građanima je upućen apel da poštuju propise i pokažu odgovornost, jer blokiranjem prilaza kontejnerima stvaraju probleme i komšijama i radnicima, a takvo ponašanje, kako je istaknuto, neće biti tolerisano.

# KJKP RAD
# PARKIRANJE
# SARAJEVO
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