Pauk služba u Sarajevu uklanja nepropisno parkirana vozila

Automobili ostavljeni na tim lokacijama direktno su onemogućavali pristup komunalnim vozilima, zbog čega je bio blokiran proces pražnjenja kontejnera i redovno održavanje čistoće.

Iz nadležnih službi podsjećaju da kontejneri za otpad nisu parking mjesta te da njihovo blokiranje predstavlja ozbiljan problem, kako za stanare okolnih zgrada, tako i za radnike koji svakodnevno obavljaju poslove održavanja grada. Naglašeno je da tokom ovih akcija nije bilo izuzetaka, te da su sva vozila parkirana na nepropisnim mjestima uklonjena.

- Svako parkiranje ispred kontejnera predstavlja direktnu smetnju i takvo ponašanje je neprihvatljivo. Komunalna vozila ne mogu obaviti svoj posao ukoliko su kontejneri blokirani. Zbog toga smo reagovali i uklonili vozila bez prethodnog upozorenja - izjavio je predstavnik KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo.