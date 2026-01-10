GSS pomogao pri transportu teško bolesne sugrađanke u Boljakovom potoku

Na zahtjev Hitne pomoći Kantona Sarajevo, dežurni tim Gorske službe spašavanja (GSS) Novi Grad Sarajevo brzo je reagovao i pružio asistenciju prilikom transporta teško bolesne sugrađanke u naselju Boljakov potok.
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Zbog poledice i veoma nepristupačnog padinskog terena, bila je neophodna pomoć spasilaca
GSS pomogao pri transportu teško bolesne sugrađanke. Facebook
Na zahtjev Hitne pomoći Kantona Sarajevo, dežurni tim Gorske službe spašavanja (GSS) Novi Grad Sarajevo brzo je reagovao i pružio asistenciju prilikom transporta teško bolesne sugrađanke u naselju Boljakov potok.
Kako je saopćeno iz GSS-a, poziv je upućen preko Operativnog centra Službe za civilnu zaštitu Općine Novi Grad Sarajevo. Zbog poledice i veoma nepristupačnog padinskog terena, bila je neophodna pomoć spasilaca prilikom zbrinjavanja i transporta 91-godišnje pacijentice.
- Naši spasioci su u otežanim zimskim uslovima izvršili siguran transport pacijentice do kružnog toka u Boljakovom potoku, gdje je predana ekipi Hitne pomoći KS - naveli su iz GSS-a.
Nakon preuzimanja, sugrađanka je hitno prevezena na Kliniku urgentne medicine (KUM) Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo radi daljnjeg medicinskog zbrinjavanja.
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