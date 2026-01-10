GSS pomogao pri transportu teško bolesne sugrađanke u Boljakovom potoku

Na zahtjev Hitne pomoći Kantona Sarajevo, dežurni tim Gorske službe spašavanja (GSS) Novi Grad Sarajevo brzo je reagovao i pružio asistenciju prilikom transporta teško bolesne sugrađanke u naselju Boljakov potok.

Kako je saopćeno iz GSS-a, poziv je upućen preko Operativnog centra Službe za civilnu zaštitu Općine Novi Grad Sarajevo. Zbog poledice i veoma nepristupačnog padinskog terena, bila je neophodna pomoć spasilaca prilikom zbrinjavanja i transporta 91-godišnje pacijentice.

- Naši spasioci su u otežanim zimskim uslovima izvršili siguran transport pacijentice do kružnog toka u Boljakovom potoku, gdje je predana ekipi Hitne pomoći KS - naveli su iz GSS-a.

Nakon preuzimanja, sugrađanka je hitno prevezena na Kliniku urgentne medicine (KUM) Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo radi daljnjeg medicinskog zbrinjavanja.