Bitka za Predsjedništvo BiH: Neki otkrili karte, drugi još vagaju

Iako je izborna godina tek započela, na terenu se već intenzivno odvijaju predizborne aktivnosti. Nekoliko kandidata za člana Predsjedništva BiH je već poznato, a neki su sasvim izgledni, iako još nisu potvrđeni.

Posljednja potvrda je stigla iz Stranke za BiH da će Semir Efendić biti kandidat ove stranke za Predsjedni[tvo, a nakon što ga je podržao i osnivač ove stranke Haris Silajdžić.

Manje stranke

Time je već postalo jasno da borbe između dva izgledna kandidata, kao što je to bilo na izborima 2022. godine, neće biti. Iako još nije zvanično potvrdio, izvjesno je da će Denis Bećirović ponovo biti kandidat Trojke i još nekoliko manjih stranaka koje su mu javno pružile podršku.

Sasvim je jasno i da će SDA imati kandidata, a još nije poznato da li će to biti Bakir Izetbegović ili neko drugi. Na jednoj konferenciji za medije krajem prošle godine Izetbegović je kazao da mu „ne bi bilo mrsko da neko drugi bude kandidat“, što govori da se još kalkuliše u ovoj stranci.

Ranije je lider SBB-a Fahrudin Radončić kazao da će i ova stranka sigurno imati kandidata, no nije otkrivao ko će to biti.

Što se tiče članova Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, u ovom trenutku se već zna da će doći do promjene na toj poziciji, jer Željko Komšić se ne može ponovo kandidirati. Demokratska fronta je odlučila da njihov kandidat bude Slaven Kovačević, koji je trenutno savjetnik Željka Komšića.

HDZ BiH će sigurno imati kandidata na ovim izborima, no do ovog trenutka nisu izlazili s imenom ko bi to mogao biti. U javnosti se spekuliše da bi to trebala biti Darijana Filipović, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i jedna od najbližih saradnica Dragana Čovića.

HDZ 1990, HNP, HSS, HDS i HRS su najavili da će imati kandidata na ovim izborima, no nisu još otkrivali imena. Spominjalo se ime Martina Raguža, no oni su nakon toga naglasili da nisu razgovarali o bilo kojem imenu, pa tako ni o njemu.

Mnogo nepoznanica

Možda najviše nepoznanica vlada u RS, gdje se najavljuju kandidati za predsjednika entiteta, no i ne za člana Predsjedništva BiH. SNSD će sigurno biti u dilemi da li će Željku Cvijanović povlačiti iz Predsjedništva BiH na poziciju predsjednika entiteta, a mnogo toga će sigurno ovisiti i o ishodu prijevremenih izbora za predsjednika RS. Ako budu tražili jače političko ime u strahu od rezultata, sigurno da bi Cvijanović otišla na entitetski nivo, a onda bi bilo veliko pitanje koga bi isturili i za Predsjedništvo.

U opoziciji u RS je ranije vladala podjela da kandidata za po jednu važnu funkciju dobiju PDP i SDS, no sada je drastično promijenila situaciju najava Nebojše Vukanovića da će biti kandidat za Predsjedništvo BiH.

PDP bi mogao izvisiti

SDS cilja poziciju predsjednika entiteta nakon dobrog rezultata Branka Blanuše na prijevremenim izborima, no ostaje da se vidi šta će biti s PDP-om, gdje je evidentno da i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković cilja mjesto predsjednika entiteta, a u trenutnoj situaciji bi mogli izvisiti.