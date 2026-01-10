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POTPUNI ZASTOJ

Stablo palo na cestu i zaustavilo saobraćaj u Ajdinovićima kod Olova

Na sreću, nije bilo povrijeđenih osoba, a vozila su se u trenutku pada stabla zatekla na sigurnoj udaljenosti

Snijeg srušio stablo. A. Bešić/Avaz

A. Bešić

10.1.2026

U Ajdinovićima kod Olova danas je zbog obilnih snježnih padavina palo stablo na kolovoz, što je dovelo do potpunog zastoja saobraćaja na ovoj dionici puta. 

Saobraćaj zaustavljen. A. Bešić/Avaz

Stablo je palo pod težinom snježnog pokrivača.

Na sreću, nije bilo povrijeđenih osoba, a vozila su se u trenutku pada stabla zatekla na sigurnoj udaljenosti.

Trenutno se čeka uklanjanje stabla kako bi se saobraćaj mogao nastaviti.

# SNIJEG
# STABLO
# AJDINOVIĆI
# BIH
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