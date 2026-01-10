Stablo palo na cestu i zaustavilo saobraćaj u Ajdinovićima kod Olova

U Ajdinovićima kod Olova danas je zbog obilnih snježnih padavina palo stablo na kolovoz, što je dovelo do potpunog zastoja saobraćaja na ovoj dionici puta.

Stablo je palo pod težinom snježnog pokrivača.

Na sreću, nije bilo povrijeđenih osoba, a vozila su se u trenutku pada stabla zatekla na sigurnoj udaljenosti.

Trenutno se čeka uklanjanje stabla kako bi se saobraćaj mogao nastaviti.