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FHMZ

U BiH danas novi snijeg: Izdata žuta i narandžasta upozorenja zbog jakog vjetra i niskih temperatura

Poslije podne i tokom noći, ponegdje na istoku Bosne, povremeno može biti slabog snijega

Problemi zbog snijega. Avaz

S. S.

11.1.2026

U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanja tokom dana. 

U Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u većem dijelu Bosne se očekuje slab snijeg. 

Poslije podne i tokom noći, ponegdje na istoku Bosne, povremeno može biti slabog snijega. 

Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Bosni od -8 do -2, na jugu od 0 do 5 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. Temperatura zraka između -6 i -3 °C.

Zbog jakih udara vjetra izdato je žuto upozorenje za regije Livna, Mostara,  a zbog niskih temperatura u regijama Tuzle, Sarajeva, Banje Luke i Prijedora. U regijama Foče i Trebinja su izdata narandžasta upozorenja zbog jakog vjetra.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
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