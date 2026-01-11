U BiH danas novi snijeg: Izdata žuta i narandžasta upozorenja zbog jakog vjetra i niskih temperatura

U Bosni se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanja tokom dana.

U Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u većem dijelu Bosne se očekuje slab snijeg.

Poslije podne i tokom noći, ponegdje na istoku Bosne, povremeno može biti slabog snijega.

Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u Bosni od -8 do -2, na jugu od 0 do 5 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. Temperatura zraka između -6 i -3 °C.

Zbog jakih udara vjetra izdato je žuto upozorenje za regije Livna, Mostara, a zbog niskih temperatura u regijama Tuzle, Sarajeva, Banje Luke i Prijedora. U regijama Foče i Trebinja su izdata narandžasta upozorenja zbog jakog vjetra.