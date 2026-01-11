Tabaković: Navodno su "bagerima pomakli Dodika", a krupne ribe i dalje nastavljaju napad na ustavni poredak

Defileom na centralnom trgu u Banjoj Luci u petak je vlast tog bosanskohercegovačkog entiteta obilježila 9. januar kao "dan RS", kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim.

Proslavu su pratili zločinački simboli, ratna retorika, podignute zastave i javno iskazivanje poštovanja prema presuđenim zločincima.

O tome je za Hayat govorio Alija Tabaković, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS.

- Nakon što je Tužilaštvo BiH obustavilo istragu za napad na ustavni poredak protiv osuđenog Milorada Dodika i bivšeg premijera RS Radovana Viškovića, bilo je jasno da će vrlo brzo sve više izraženije biti prisutno negiranje države, napad na državu pa i paljenje zastave – rekao je Tabaković.

U Doboju je preksinoć navijačka grupa zapalila zastavu Bosne i Hercegovine, dok je u Istočnom Sarajevu navijačka grupa uz vulgarne povike i veličanje ratnog zločinca blokirala saobraćaj. Tabaković je prokomentirao i to je li ovo posljedica sve one retorike i djela koju imamo tokom godina od vladajućih u RS.