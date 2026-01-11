Tabaković: Navodno su "bagerima pomakli Dodika", a krupne ribe i dalje nastavljaju napad na ustavni poredak

Defileom na centralnom trgu u Banjoj Luci u petak je vlast tog bosanskohercegovačkog entiteta obilježila 9. januar kao "dan RS", kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim.
Proslavu su pratili zločinački simboli, ratna retorika, podignute zastave i javno iskazivanje poštovanja prema presuđenim zločincima.
O tome je za Hayat govorio Alija Tabaković, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS.
- Nakon što je Tužilaštvo BiH obustavilo istragu za napad na ustavni poredak protiv osuđenog Milorada Dodika i bivšeg premijera RS Radovana Viškovića, bilo je jasno da će vrlo brzo sve više izraženije biti prisutno negiranje države, napad na državu pa i paljenje zastave – rekao je Tabaković.
U Doboju je preksinoć navijačka grupa zapalila zastavu Bosne i Hercegovine, dok je u Istočnom Sarajevu navijačka grupa uz vulgarne povike i veličanje ratnog zločinca blokirala saobraćaj. Tabaković je prokomentirao i to je li ovo posljedica sve one retorike i djela koju imamo tokom godina od vladajućih u RS.
- Jeste. Prije 3-4 dana imali smo odluku Tužilaštva BiH da nemaju elemenata krivičnog djela nakon što su postavili tablu sa imenom presuđenog ratnog zločinca za genocid Ratka Mladića. Odmah nakon odluka Tužilaštva, predstavnici vlasti u ovom entitetu i predstavnici srpskog naroda podivljaju još više nego što su to bili u prethodnom periodu. Ništa nas to ne može iznenaditi budući da su preko glavnog tužioca BiH stavili pod kontrolu Tužilaštvo BiH. Krupne ribe nesmetano nastavljaju napad na ustavni poredak, napad na državu BiH – govori Tabaković.
Osvrnuo se i na to zbog čega šute sudovi, tužilaštva, visoki predstavnik, a obilježava se neustavni datum.
- Postoje jasni dokazi da postoji sprega između aktuelne vlasti. Navodno su bagerima pomakli Dodika i njegov režim. Davanjem SNSD-u pod kontrolu sigurnosnih struktura jasno omogućili Dodiku da nastavi putem kojim je krenuo. On ne kani da stane. Na sceni je provođenje 'srpskog sveta'. Međunarodna zajednica šuti. Pitanje je šta će se dešavati u narednom periodu ukoliko se probosanske političke snage ne budu ujedinile u borbi protiv separatizma – kazao je Tabaković.