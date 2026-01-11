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POZNATI METEOROLOG

Sladić najavio: Očekuje nas leden početak sedmice, a nakon toga velika promjena

Nedim Sladić, poznati bh. meteorolog, oglasio se sinoć na društvenim mrežama gdje je najavio vremenske prilike za narednu sedmicu u našoj zemlji

Nedim Sladić. Facebook

S. S.

11.1.2026

Nedim Sladić, poznati bh. meteorolog, oglasio se sinoć na društvenim mrežama gdje je najavio vremenske prilike za narednu sedmicu u našoj zemlji.

On je potvrdio riječi drugih bh. meteorologa koji su kazali da nas očekuje ledeni početak sedmice koji će, postepeno, popuštati od srijede.

- Nakon ledenog početka nove radne sedmice, umjerenije zatopljenje je na vidiku od srijede. Na planinama slijedi postepeno topljenje snijega, a slično će biti i u nizinama. Padavine, u sedmici pred nama, neće predstavljati problem jer će biti rijetke - napisao je Sladić.

# VREMENSKA PROGNOZA
# NEDIM SLADIĆ
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