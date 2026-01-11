Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"NISU SAMI"

Emotivna priča: Lana Lekić je mama koja je rodila jedno i usvojila dvoje djece

Kaže da je to emotivno izuzetno težak proces

Lana Lekić. Avaz

M. Pekušić

11.1.2026

U novoj, 4. epizodi serijala "Nisu sami" govorimo o usvojenju, a sagovornica je žena koja je usvojila ne jedno, nego dvoje djece.

Lana Lekić je nakon što je rodila sina, krenula u proces usvojenja djeteta. Kaže da je to emotivno izuzetno težak proces.

Kako je izgledao njen put ka ostvarenju ovog cilja, ali i šta kaže socijalna radnica iz Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo o procesu usvajanja djeteta pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# LANA LEKIĆ
# NISU SAMI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.