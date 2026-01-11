Emotivna priča: Lana Lekić je mama koja je rodila jedno i usvojila dvoje djece

U novoj, 4. epizodi serijala "Nisu sami" govorimo o usvojenju, a sagovornica je žena koja je usvojila ne jedno, nego dvoje djece.

Lana Lekić je nakon što je rodila sina, krenula u proces usvojenja djeteta. Kaže da je to emotivno izuzetno težak proces.

Kako je izgledao njen put ka ostvarenju ovog cilja, ali i šta kaže socijalna radnica iz Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo o procesu usvajanja djeteta pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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