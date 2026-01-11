Saobraća se po mokrom i zaleđenom kolovozu, od ranog jutra velike gužve na graničnim prijelazima

U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrom i mjestimično zaleđenom kolovozu. Na većini planinskih prevoja prisutan je ugažen ili raskvašen snijeg, dok ledena kiša i niske temperature uzrokuju poledicu, što dodatno otežava saobraćaj. Na putnim pravcima Resanovci-Drvar i Bosansko Grahovo-Strmica na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na magistralnom putu M-18 Srednje-Olovo-Kladanj-Tuzla učestale su prijave oborenih stabala na kolovoz. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška i Bosanska Brod. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.