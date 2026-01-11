Damir Nikšić: Bojim se da je Naša stranka nešto grdno zeznula na Bjelašnici, gdje su uložili 50 miliona i u "Radu"

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Damir Nikšić žestoko je kritikovao kadrove Trojke u Kantonu Sarajevo.

- Ako pođemo od toga da je direktor KJKP „Rad“ iz Sarajeva, Nijaz Salamović (NiP), uhapšen u okviru istrage koju vodi Tužilaštvo Kantona Sarajevo zbog sumnji u malverzacije i nezakonito imenovanje na funkciju direktora, uključujući i fingiranje kvalifikacija i iskustva te da je uz njega uhapšeno više osoba iz uprave preduzeća, uključujući bivšu direktoricu i članove Nadzornog odbora bliskih NS-u, i da Samir Kurtanović (NiP), izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove u preduzeću preuzeo obavljanje dužnosti direktora nakon što je Salamoviću zabranjeno obavljanje funkcija tokom sudskog postupka (trenutno je direktor Emir Dobrača iz NiP-a) onda odgovore i odgovorne treba potražiti kako u NiP-u, tako i u NS-u, tj. u njihovom međusobnom dogovoru jer sumnjam da bi Salamović mogao biti bespravno postavljen za direktora da vrh Naše stranke nije pristao na to da sarađuje, založivši na taj način svoje članove Upravnog odbora.