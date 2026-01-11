Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FEDERALNI PARLAMENTARAC

Damir Nikšić: Bojim se da je Naša stranka nešto grdno zeznula na Bjelašnici, gdje su uložili 50 miliona i u "Radu"

Ademović je, doduše, progovorio o NiP-u i direktoru, ali iz NS se za sada niko ne javlja iako su pustili dvoje časnih i divnih ljudi "niz vodu"

Damir Nikšić. Avaz

S. S.

11.1.2026

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Damir Nikšić žestoko je kritikovao kadrove Trojke u Kantonu Sarajevo.

- Ako pođemo od toga da je direktor KJKP „Rad“ iz Sarajeva, Nijaz Salamović (NiP), uhapšen u okviru istrage koju vodi Tužilaštvo Kantona Sarajevo zbog sumnji u malverzacije i nezakonito imenovanje na funkciju direktora, uključujući i fingiranje kvalifikacija i iskustva te da je uz njega uhapšeno više osoba iz uprave preduzeća, uključujući bivšu direktoricu i članove Nadzornog odbora bliskih NS-u, i da Samir Kurtanović (NiP), izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove u preduzeću preuzeo obavljanje dužnosti direktora nakon što je Salamoviću zabranjeno obavljanje funkcija tokom sudskog postupka (trenutno je direktor Emir Dobrača iz NiP-a) onda odgovore i odgovorne treba potražiti kako u NiP-u, tako i u NS-u, tj. u njihovom međusobnom dogovoru jer sumnjam da bi Salamović mogao biti bespravno postavljen za direktora da vrh Naše stranke nije pristao na to da sarađuje, založivši na taj način svoje članove Upravnog odbora.

Ademović je, doduše, progovorio o NiP-u i direktoru, ali iz NS se za sada niko ne javlja iako su pustili dvoje časnih i divnih ljudi "niz vodu". NS kao da peče savjest pa bježi od stvarnosti u djetinjstvo i proživljava idilične zimske trenutke uz pjesmu: "kad se naše ruke slože" lopatajući u panici po Titovoj. Bez obzira što "Rad" nije očistio, a oni jesu čistili snijeg - tu izgleda nisu čista posla. Plašim se da su nešto grdno zeznuli ne samo po pitanju Bjelašnice (gdje su - ruku na srce - uložili, alocirali skoro 50 miliona budžetskog novca u posljednje tri godine), već i "Rada" (na kojem su istovremeno poprilično štedili). Nadam se da sam u krivu - naveo je.

# BJELAŠNICA
# KJKP RAD
# DAMIR NIKŠIĆ
# NAŠA STRANKA
# TROJKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.