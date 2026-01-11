Strah, anksioznost i nasilje: Više od 5.500 razgovora s mladima putem Plavog telefona u 2025.

Više od 5.500 razgovora s djecom i mladima obavljeno je tokom 2025. godine putem Plavog telefona, a strah, anksioznost, ali i nasilje u porodici samo su neki od razloga zbog kojih je toliko puta zvonio telefon ove savjetodavne linije koju vodi organizacija Nova generacija iz Banje Luke.

Prema riječima Maje Kovačević, savjetnice na Plavom telefonu, s druge strane linije najčešće su bila djeca i mladi uzrasta od 13 do 19 godina.

62 prijave za nasilje

– To je, inače, kategorija djece i mladih koji nam se obraćaju kako bi razgovarali, odnosno kada im je potrebna pomoć i podrška – kaže ona za Nezavisne novine.

Mentalno zdravlje je, kako navodi, kao i u prethodnim godinama, bio najčešći razlog obraćanja mladih.

– Najzastupljenije teme bile su strah, anksioznost, depresija, suicid, samoozljeđivanje. Pored toga, javljali su nam se i zbog nasilja i zlostavljanja, prije svega nasilja u porodici. Tokom prošle godine poslali smo 62 prijave sumnji na nasilje nadležnim institucijama – navela je ona za Nezavisne novine.

Na Plavom telefonu trenutno su zaposlena dva psihologa kao savjetnici, a svima su dostupni svakim radnim danom od 9 do 17 sati putem besplatnog broja telefona 080 05 03 05.

Velik broj propuštenih poziva

– Naša statistika pokazuje da svaki mjesec imamo veliki broj propuštenih poziva, u prosjeku između 200 i 300. Također, period od 17 do 20-21 sat je onaj kada se najveći broj poziva dešava tokom sedmice, kao i subotom. Zbog dostupnosti same linije i da bi djeca imala gdje da se obrate za pomoć i podršku, bilo bi jako značajno da se produži radno vrijeme i da djeca i mladi imaju više mogućnosti da potraže pomoć – ističe ona.

Poseban značaj Plavog telefona vidljiv je i u činjenici da je to jedina savjetodavna linija u BiH na koju se djeca i mladi mogu obratiti bez obzira na poteškoće s kojima se suočavaju.

– Mi smo tu za njih da razgovaramo o problemima i teškoćama s kojima se oni susreću. Tu smo da ih saslušamo, da pružimo podršku i zajedno pokušamo doći do rješenja – kaže Kovačevićeva.

Osim putem poziva, svi koji imaju problem i potrebu da se jave timu Plavog telefona to mogu učiniti i kroz elektronsko savjetovanje, odnosno dopisivanjem putem chata na stranici plavitelefon.ba, e-maila ili društvenih mreža Facebook i Instagram.