Nerminu Muharemu iz Goražda punica donirala bubreg, dobio novu šansu za život

Dok se mnogi pacijenti u BiH nalaze na listama čekanja za transplantaciju bubrega, podvrgnuti isrpljujućim procesima dijalize, Nermin Muharem iz Goražda dobio je šansu za novi život, zahvaljujući bezuslovnoj ljubavi i hrabrosti njegove punice Feride Jahić koja mu je donirala bubreg.

Naglo pogoršanje

Nermin pojašnjava da je do toga došlo nakon decenije njegove borbe sa bolešću bubrega, terapija i kontrola na Klinici za nefrologiju KCUS-a.

- Oni su držali stanje pod kontrolom do decembra 2024. godine, kada je došlo do naglog pogoršanja. Nalazi su bili izuzetno loši, kreatinin i urea su naglo skočili. Rečeno mi je da ću vrlo brzo završiti na dijalizi što se nažalost i desilo. Već u januaru prošle godine počeo sam peritonealnu dijalizu, što je bio težak iscrpljujući proces – pojašnjava.

Napominje da je sve to pogodilo njegovu cijelu porodicu, sa kojom je dijelio brige kako i šta dalje.

- Kod kuće smo razgovarali jer su mi rekli da je jedini izlaz transplantacija. Nisam htio ni pomisliti da ugrozim bilo čiji život. Teško je nekoga pitati za organ. Međutim, u tom momentu je moja punica Ferida je rekla – ja ću donirati bubreg, na čemu sam joj zahvalan dok živim. Nismo znali čak ni da li nam se krvne grupe poklapaju, a kasnijim pretragama desilo se čudo koje je iznenadilo i ljekare i medicinsko osoblje, jer se pokazao rijetki stepen podudarnosti u slučaju kad se radi tzv. "nesrodna transplantacija", kao da me je rodila – priča Nermin koji se uspješno oporavlja od transplantacije koja je izvršena u julu prošle godine.

Punica bila zdrava i sposobna za doniranje

Njegova punica Ferida kojoj su pretrage pokazale da je potpuno zdrava i sposobna za donaciju bubrega, ovaj nesebični čin ne smatra posebnom žrtvom te ističe da bi bila spremna učiniti i mnogo više.

- Da je trebalo ne znam ni ja šta, dala bih. Moj Nerko je dobar čovjek, suprug, dobar otac. Ja njega ne odvajam od svog sina i svoje kćerke. Ja sam fina života proživila, zdrava bila uvijek, a njegova mladost, moja kćerka, i njihovo troje djece, svi su oni moja djeca. Meni je profesor rekao, da se sa jednim bubregom može normalno živjeti. Ja se tako i osjećam. Poručila bih svakome ko god može, neka spasi mlad život. Nije to ništa strašno. Malo pretraga, par dana oporavka, a nekome ste poklonili budućnost poručuje Ferida, uz posebne pohvale medicinskog osoblja i doktora na Kliniki za nefrologiju KCUS-a.

Njena kćerka, Nerminova supruga Samira, ponosna je na mamu i supruga koji su hrabro podnijeli cijeli ovaj složeni proces.