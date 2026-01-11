Helez i ministar odbrane Indonezije: Mir nema alternativu, saradnja je doprinos stabilnosti

Ministri odbrane Bosne i Hercegovine i Republike Indonezije, Zukan Helez i Syafrie Syamsuddin, održali su danas sastanak u Sarajevu na kojem je potvrđena posvećenost jačanju odbrambene saradnje dviju zemalja, a dvojica generala potpisali su i zajedničku izjavu o otpočinjanju procesa uspostave vojne bilateralne saradnje, uz naglasak da mir nema alternativu i da će saradnja doprinijeti stabilnosti i povjerenju na globalnom nivou.

Vojna sila

Helez je naglasio da je Indonezija četvrta država u svijetu po populaciji i među deset najmoćnijih vojnih sila.

- Razgovarali smo danas o nekoliko tema, a ključne su da na rezidentnoj osnovi imamo vojnog atašea, jer je do sada vojni ataše iz Beograda pokrivao i BiH. Imamo saradnju u oblasti namjenske industrije, a obići ćemo i Pretis u Vogošći. Konstatirali smo da je naša namjenska industrija jedna od najboljih u svijetu i da ima dugu tradiciju, naši inženjeri i stručnjaci mogu prenijeti znanje na namjensku industriju Indonezije - rekao je Helez.

Dodao je da je najznačajnija uspostava vojne bilateralne saradnje, što je rezultiralo potpisivanjem zajedničke izjave dvojice generala o otpočinjanju izrade dokumenta o vojnoj bilateralnoj saradnji između dvije države.

- Mir nema alternativu. Razgovarali smo i o nekim područjima u svijetu kao što su Rusija i Ukrajina. Također mu je bitno, a i nama, sukob Tajlanda i Kambodže jer je u njihovoj blizini i to se treba riješiti mirnim putem. Očekujemo konačni mir u Gazi i mislim da će Oružane snage BiH i snage Indonezije imati tamo misiju pod okriljem Ujedinjenih nacija i da ćemo zajedno pomoći stanovnicima Gaze i da se krene u njen oporavak. Nastavljamo saradnju između dvije države, uprkos velikoj razdaljini - kazao je ministar odbrane BiH.

Indonezijski ministar Syamsuddin podsjetio je da je ovo uzvratna posjeta Bosni i Hercegovini, budući da je ministar Helez prošle godine bio gost u Indoneziji.

- Danas smo imali produktivan i konstruktivan sastanak, a potvrdili smo međusobno poštovanje i zajedničku posvećenost obje zemlje nastavku jačanja bilateralne odbrambene saradnje - rekao je Syamsuddin.

Sigurnosna dinamika

Dodao je da su razmijenili mišljenja o regionalnoj i globalnoj sigurnosnoj dinamici i složili se da je odbrambena saradnja važan stub u održavanju mira i stabilnosti te izgradnji povjerenja među zemljama.

- Indonezija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na međusobnom povjerenju, poštovanju suvereniteta i zajedničkim interesima. Vjerujemo da je današnji sastanak važan korak ka ostvarivanju jače i dugoročnije saradnje između dvije zemlje - istaknuo je ministar odbrane Indonezije.

Syamsuddin je naglasio da je Indonezija otvorena kada je riječ o podsticanju jačanja odbrambene saradnje, te da su razgovarali o mogućnosti izgradnje struktuiranog okvira za saradnju, uključujući razvoj memoranduma o razumijevanju kao temelja za održivu i obostrano korisnu saradnju.

- Složili smo se da ćemo postepeno razvijati saradnju koja bi trebala dovesti do potpisivanja sporazuma o saradnji. Složili smo se i da podstičemo praktičnu saradnju kroz dijalog obrazovanja, razmjenu informacija, izgradnju kapaciteta i druge oblike angažmana koji će se postepeno razvijati. Od ovog sastanka vjerujemo da ćemo moći izgraditi povjerenje te tako raditi na održivosti mira u svijetu - zaključio je Syamsuddin.