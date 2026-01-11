Mia Karamehić-Abazović traži oporezivanje igara na sreću

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazanoj za 22. januar, razmatrat će se Prijedlog izmjena Zakona o porezu na dodatu vrijednost BiH koji se odnosi na igre na sreću. Prijedlog je uputila Mia Karamehić-Abazović (Naša stranka), a predviđa izmjenu samo jedne odredbe kojom bi se ukinulo dosadašnje oslobađanje igara na sreću od plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

U obrazloženju se navodi da je cilj izmjena oporezivanje djelatnosti koja ima negativan utjecaj na društvo, jer kod korisnika izaziva ovisnost, finansijske gubitke i druge štetne posljedice. Ističe se da bi oporezivanje imalo destimulativan efekt, ali i osiguralo dodatne poreske prihode koji bi se koristili za saniranje zdravstvenih i socijalnih posljedica ove djelatnosti te za dodatno finansiranje zdravstvenog sistema u BiH.

U prijedlogu se naglašava da je izuzimanje igara na sreću iz sistema indirektnog oporezivanja neopravdano, te da takva praksa šteti budžetima institucija u BiH i stavlja priređivače u povlašten položaj u odnosu na druge poreske obveznike, bez jasnog obrazloženja zakonodavca.

Također se navodi da godišnji promet priređivača igara na sreću prelazi dvije milijarde KM i da bilježi stalni rast, pri čemu se ukazuje i na neadekvatno regulisanje online igara na sreću, posebno onih čiji priređivači nisu registrirani u Bosni i Hercegovini.

Predloženo je da se zakon razmatra po hitnoj proceduri. Trenutno priređivači igara na sreću u BiH plaćaju porez na dobit, porez na ukupan promet igara na sreću, kao i porez na veće dobitke igrača. Visina i vrste poreza razlikuju se u zavisnosti od entiteta, a u Federaciji BiH i od kantona u kojem se objekat nalazi. Da bi prijedlog bio usvojen potrebna je podrška u oba doma Parlamentarne skupštine BiH.