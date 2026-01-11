Islamović preuzeo Regionalni odbor VKBI Krajine: Intelektualci moraju biti korektiv vlasti

Imenovanjem prof. dr. Fadila Islamovića za predsjednika Regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) Bosanske krajine za mandatni period 2026–2029. godine, ova organizacija dobila je novo rukovodstvo u jednom od teritorijalno najvećih i društveno najosjetljivijih područja Bosne i Hercegovine.

Jačanje civilnog društva

Odluku je donio Upravni odbor VKBI-ja iz Sarajeva, a Islamović u razgovoru poručuje da će osnovni zadatak ostati isti, a to je očuvanje građanskog karaktera države, jačanje civilnog društva i javno ukazivanje na pogrešne politike, bez obzira od koga dolazile.

- Nadam se da će ovaj sastav organa opravdati povjerenje koje nam je dato. Vijeće je nastalo u jednom od najtežih trenutaka za Bosnu i Hercegovinu i od tada djeluje kao organizirani intelektualni odgovor na agresiju i njene posljedice - kaže Islamović.

Po njegovim riječima, VKBI je od osnivanja nadstranačka organizacija koja okuplja prvenstveno Bošnjake, ali i sve građane koji Bosnu i Hercegovinu vide kao zajedničku, građansku državu.

- Tri decenije nakon Dejtona jasno je da problemi postoje i da je civilno društvo i dalje neophodno kao korektiv i kao glas razuma - ističe.

Regionalni odbor VKBI-ja za Bosansku krajinu osnovan je 2018. godine, nakon više ranijih neuspjelih pokušaja.

- Teritorijalno pokrivamo Unsko-sanski kanton, ali i Drvar, Krupu na Uni, Bosanski Novi i Prijedor. To je prostor sa složenom ratnom i poratnom historijom, zbog čega je naš rad posebno osjetljiv - objašnjava Islamović.

Prvi predsjednik odbora bio je Suad Mamutović, dok je Islamović u prethodnom mandatu obavljao funkciju potpredsjednika.

Među značajnijim aktivnostima izdvaja edukativne radionice za nastavnike bosanskog jezika u Prijedoru, tribinu o Muslimanskim rezolucijama iz 1941. godine, okrugli sto o civilnim aspektima operacije „Tigar – sloboda 94“, regionalni sastanak bošnjačkih vijeća iz više zemalja, te obilježavanje 250 godina „Hasanaginice“ u Bihaću, te nekoliko promocija vrlo značajnih knjiga.

Akademska zajednica

Govoreći o ulozi intelektualaca danas, Islamović ocjenjuje da akademska zajednica često nema podršku politike.

- U društvima poput našeg, akademska elita nije uvijek poželjna jer govori slobodno i kritički. Dešava se i da se ljudi umore od borbe koja ne daje brze rezultate, pa se povlače. Intelektualci moraju imati sabur i upornost. Građanska država, bosanski jezik i prava svih građana nemaju alternativu - poručuje Islamović.

Po njegovim riječima, uloga Vijeća kao korektivnog faktora često nosi i posljedice, naročito kada je riječ o finansiranju nevladinog sektora.

- Nekada zbog kritičkog stava dobijete uskraćene grantove ili podršku, ali to ne smije biti razlog za šutnju. Vijeće je uvijek reagovalo kada je smatralo da se ide protiv interesa građana - naglašava.

Najavljuje i širenje mreže regionalnih odbora, uključujući ponovno pokretanje inicijative za osnivanje odbora u Banjoj Luci. Osvrćući se na aktuelne političke prilike, Islamović smatra da ni naredni period neće biti mirniji.

- Imamo ustavne krize i krizu povjerenja u institucije kao što su Ustavni sud, Sud BiH, SIPA-u, Tužilaštvo. To povjerenje se mora vratiti. Država mora pokazati da je jača od svake interesne grupe - smatra Islamović.

Na kraju je pozvao sve građane, bez obzira na nacionalnost i političko opredjeljenje, da budu aktivni u zaštiti ustavnog poretka.

- Prošli smo teža vremena od ovih. Ako smo tada imali snage da sačuvamo državu, moramo je imati i danas - poručuje Islamović.