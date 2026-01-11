Majke Srebrenice čuvaju istinu: Ne damo da se zločin zaboravi ni umanji

Unatoč teškim vremenskim uvjetima, predstavnice Udruženja Majke Srebrenice i Podrinja i ovoga 11. u mjesecu okupile su se na Trgu žrtava genocida u Tuzli, šaljući jasnu i nepokolebljivu poruku – istina o genocidu ne smije biti zaboravljena, relativizirana niti umanjena.

Predsjednica Udruženja Žene Srebrenice Nura Begović istaknula je da je manji odziv isključivo posljedica vremenskih prilika, ali da to neće obeshrabriti majke i porodice žrtava u njihovoj višegodišnjoj borbi za pravdu.

– Devetog januara ja sam bila u Srebrenici. Mnoge od ovih porodica potječu iz Podrinja i još uvijek traže svoje najmilije. Danas nas je najmanje zbog ovakvih vremenskih uvjeta, ali mi ne damo da se zaboravi. Uvijek smo protiv nepravde i borit ćemo se protiv nepravdi – poručila je Begović.

Govoreći o obilježavanju 9. januara u RS, naglasila je da su tog dana bile na više mjesta stradanja i sjećanja – u Potočarima, Bratuncu, Memićima kod Kalesije, gdje su odale počast ubijenima.

– Boli duša, srce pati. Gdje god dođemo ista je tuga. Ali ostavljamo poruku: stop nepravdi. Ne želimo više političare koji se okupljaju da bi govorili i vrijeđali nas – kazala je Begović.

Posebno je naglasila da majke i porodice žrtava neće dozvoliti minimiziranje zločina, umanjivanje genocida.

– Ne damo da nam umanjuju zločin i da minimiziraju naše najmilije. Od institucija ove naše lijepe države Bosne i Hercegovine tražimo pravdu. Tražimo istinu. Tražimo da se odgovorni kazne za počinjeni zločin i genocid nad našim najmilijima. Mi smo ovdje zbog njih – istaknula je.

Begović je upozorila i na kontinuirane opstrukcije u procesu pronalaska i identifikacije posmrtnih ostataka žrtava.