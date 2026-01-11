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BORBA PROTIV NEPRAVDE

Majke Srebrenice čuvaju istinu: Ne damo da se zločin zaboravi ni umanji

Boli duša, srce pati. Gdje god dođemo ista je tuga. Ali ostavljamo poruku: stop nepravdi, poručila je Begović

Majke Srebrenice. A. Bešić / Avaz

A. Bešić

11.1.2026

Unatoč teškim vremenskim uvjetima, predstavnice Udruženja Majke Srebrenice i Podrinja i ovoga 11. u mjesecu okupile su se na Trgu žrtava genocida u Tuzli, šaljući jasnu i nepokolebljivu poruku – istina o genocidu ne smije biti zaboravljena, relativizirana niti umanjena.

Predsjednica Udruženja Žene Srebrenice Nura Begović istaknula je da je manji odziv isključivo posljedica vremenskih prilika, ali da to neće obeshrabriti majke i porodice žrtava u njihovoj višegodišnjoj borbi za pravdu.

– Devetog januara ja sam bila u Srebrenici. Mnoge od ovih porodica potječu iz Podrinja i još uvijek traže svoje najmilije. Danas nas je najmanje zbog ovakvih vremenskih uvjeta, ali mi ne damo da se zaboravi. Uvijek smo protiv nepravde i borit ćemo se protiv nepravdi – poručila je Begović.

Govoreći o obilježavanju 9. januara u RS, naglasila je da su tog dana bile na više mjesta stradanja i sjećanja – u Potočarima, Bratuncu, Memićima kod Kalesije, gdje su odale počast ubijenima.

– Boli duša, srce pati. Gdje god dođemo ista je tuga. Ali ostavljamo poruku: stop nepravdi. Ne želimo više političare koji se okupljaju da bi govorili i vrijeđali nas – kazala je Begović.

Posebno je naglasila da majke i porodice žrtava neće dozvoliti minimiziranje zločina, umanjivanje genocida.

– Ne damo da nam umanjuju zločin i da minimiziraju naše najmilije. Od institucija ove naše lijepe države Bosne i Hercegovine tražimo pravdu. Tražimo istinu. Tražimo da se odgovorni kazne za počinjeni zločin i genocid nad našim najmilijima. Mi smo ovdje zbog njih – istaknula je.

Begović je upozorila i na kontinuirane opstrukcije u procesu pronalaska i identifikacije posmrtnih ostataka žrtava.

– Vidite kakvi su vremenski uvjeti. Komisije ne mogu izaći na teren, ne mogu se pokupiti kosti. Sve se opstruira, sve se radi da se zaboravi. Ali mi to ne damo – poručila je.

Osvrnula se i na rad Haškog tribunala, podsjećajući da su majke i porodice bile svjedoci genocida, ali i svjedoci na sudovima.

– Išli smo u Hag, svjedočili smo, donesene su pravedne presude. Nije se smjela ugasiti ta institucija. Predmeti koji su prebačeni na lokalne sudove još uvijek nisu riješeni. A zašto? Zbog politike – rekla je Begović.

Na kraju je uputila poruku političarima koji, kako je navela, opstruiraju pravdu i produbljuju bol porodica žrtava.

– Poručujemo da nas jednom ostave na miru. Da nas puste da živimo i da normalno žalimo svoje najmilije. Mi nikome ne osporavamo praznike ni radost, ali tražimo dostojanstvo, mir i pravdu – zaključila je Begović.

Okupljanja Majki Srebrenice i Podrinja svakog 11. u mjesecu u Tuzli ostaju tiha, ali snažan podsjetnik da borba za istinu i pravdu ne prestaje, bez obzira na vrijeme, politiku ili protok godina.

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# GENOCID
# MAJKE SREBRENICE
# SREBRENICA
# TUZLA
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