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KOD LUKAVCA

Hrabra ekipa: Ronjenje ispod leda na jezeru Bistarac, a onda i kupanje na minusu

Ističu da se u svim periodima godine trude da zarone i da su spremni za neželjene situacije koje se mogu desiti na akumulacijama tokom zime

Hrabra ekipa - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+22
S. S.

11.1.2026

Na društvenim mrežama osvanuo je snimak na kojem članovi Eko-ronilačke grupe invalida iz Lukavca i GSS-a iz Srebrenika rone ispod površine jezera Bistarac.

Ne bi tu bilo ništa sporno da debljina leda na površini nije bila 10 centimetara, zbog čega su ga morali rezati, a da temperatura vode nije četiri stepena Celzijusova.

- Ronjenje pod ledom spada u ekstremne vrste ronjenja, zbog nemogućnosti vertikalnog izrona. Stečeno iskustvo, ali i vrhunska oprema omogućavaju da ovakvi zaroni prođu sigurno - navode iz Eko-ronaličke grupe invalida.

Ističu da se u svim periodima godine trude da zarone i da su spremni za neželjene situacije koje se mogu desiti na akumulacijama tokom zime. Neki su se nakon toga i okupali u jezeru.

# JEZERO
# BISTARAC
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