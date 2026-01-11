SAD i uklanjanje diktatora za jednu dobro isplaniranu noć: Zapadne demokracije trebaju učvrstiti poziciju u BiH i regiji

Nije prošlo baš toliko vremena otkako je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sasuo kritike na prethodne intervencije američke vojske u drugim državama, nazivajući ih „razaranjem“ i međunarodnim uplitanjem koje je SAD drastično oslabilo.
Govorio je da bi se SAD trebale fokusirati na „izgradnju stabilnosti“, a ne na „građenje država“. Za ranije američke intervencije na Bliskom istoku smatra da su „uništile više nego što su izgradile“, te je rekao da SAD više neće držati lekcije drugim državama.
I onda, Venecuela.
Nafta i Maduro
Američke snage su upale u Karakas i uhapsile diktatora Nikolasa Madura (Nicolas), kojeg niti jedni izbori, niti snažna opozicija, nikada nisu mogli svrgnuti s vlasti. Tramp jeste, za jednu dobro isplaniranu noć.
Američki predsjednik održao je govor u kojem je najavio bolje dane za Venecuelu, koja je pod Madurom ekonomski krahirala, prosperitet za građane i još mnogo toga, dok njegovi kritičari, pak, tvrde da najvažniji razlog za Madurovo hapšenje leži u ogromnim naftnim bogatstvima Venecuele i koristi koje bi SAD imale od njih.
Venecuelu u svakom slučaju čekaju veoma neizvjesni i rizični dani. Dok neki u procjenama najavljuju čak i otvaranje „novog Bliskog istoka“ na vrhu Južne Amerike, drugi su stava da će Madurovo uklanjanje otvoriti mogućnosti za razvoj zemlje.
- Teško je uporediti situaciju s Bliskim istokom, jer su podjele u Latinskoj Americi sasvim drugačije. No, mislim da će uslijediti trajnije turbulencije ako SAD pokuša vojno okupirati zemlju – stava je Den Helinger (Dan Hellinger), profesor emeritus Međunarodnih odnosa na Univerzitetu Webster u Sent Luisu (SAD).
U izjavi za „Dnevni avaz“ Helinger je dodao da najopasniji aspekt leži u stvarnim namjerama SAD.
- Pitanje je kako SAD namjeravaju ponovno pokrenuti proizvodnju nafte. Gotovo sigurno, povratak američkih naftnih kompanija zahtijevat će raspoređivanje sigurnosnih snaga u i oko naftnih polja, a to znači ili američke vojne snage ili, još gore, plaćeničke snage koje imaju još gori bilans u načinu na koji se odnose prema lokalnom stanovništvu. Dakle, trenutno vidim samo ograničene paralele s regijom Bliskog istoka, ali to bi se moglo promijeniti – kazao je on.
Prema Reutersu, Tramp je najavio plan da velike američke naftne kompanije ulože milijarde dolara u obnovu venecuelanskog energetskog sektora, koji je decenijama zapušten zbog lošeg upravljanja i sankcija. Tramp je rekao da američke firme mogu ući i „popraviti“ naftnu infrastrukturu i povećati proizvodnju, jer smatra da je energetska industrija ključ za ekonomski oporavak Venecuele.
Dok Helinger, kako kaže, „ne vidi način da promjena oporavi Venecuelu, jer je „neizvjesno hoće li se ostvariti nova ulaganja“ i jer Venecuela „ima dug od najmanje 45 milijardi dolara Kini, kolateraliziran budućom proizvodnjom nafte“, neki u Trampovom potezu vide svjetlo na kraju mračnog venecuelanskog tunela.
Među Venecuelancima koji žive u SAD kruže komentari da bi pad Madura mogao biti prilika za obnovu zemlje, s nadom da će stručnjaci pomoći ekonomiji da se oporavi nakon decenija krize.
Akciju hvali i Ahmed Čarai (Charai), član upravnih odbora Atlantskog vijeća, Međunarodne krizne grupe, Centra za strateške i međunarodne studije, Instituta za istraživanje vanjske politike i Centra za nacionalni interes, koji je poručio je da je Madurov režim „uništavao svoju ekonomiju, terorizirao svoje građane, poticao masovne migracije, trgovao narkoticima i destabilizirao susjede“.
- Madurova Venecuela nije bila suverena demokratija - bila je to narko-država u kolapsu. Skrivanje takvog režima iza pravnog formalizma ne pokazuje poštovanje prema međunarodnom pravu. To je moralna abdikacija. Provođenje odgovornosti nije vrsta agresije. To je odvraćanje. Šalje jasnu poruku drugim despotima da masovna represija, korupcija i transnacionalni kriminalitet neće biti nagrađeni diplomatskim imunitetom – ističe Čarai.
BiH i Balkan
Sada ćemo se vratiti preko Atlantika i postaviti pitanje koje zanima Bosance i Hercegovce mnogo više od Venecuele. Može li to biti i slučaj na Balkanu, naročito u vječitom buretu baruta, Bosni i Hercegovini?
Tramp nije pokazivao želju za intervencijom kada Dodika niko nije mogao (ili želio) uhapsiti, niti kada je otvoreno vrijeđao američke diplomate i samu državu, uništavao ustavni poredak BiH, te bio na crnoj listi SAD.
Dodik je i Trampove izjave s početka teksta slavio, valjda misleći da je nestala svaka mogućnost njegovog progona od SAD. Šta bi se sada desilo ukoliko bi Dodik „presjekao“ pogrešnu žicu? U ovom trenutku, teško to neko može predvidjeti, kao i to šta bi se trebalo desiti da SAD konkretno interveniraju protiv „despota“ koje proziva Čarai.
- Općenito gajim zabrinutost u vezi sa Strategijom nacionalne sigurnosti Trampove administracije i Zapadnim Balkanom – komentira za „Avaz“ Kurt Basuener (Bassuener), suonivač i viši saradnik Centra za demokratizaciju politike (DPC), koji dodaje da američku intervenciju u nekom scenariju u BiH smatra mogućom, ali trenutno teško predvidivom.
Dodik i društvo
Basuener je stava da se, zbog američkog zaokreta od globalnog demokratskog poretka zasnovanog na pravilima, u BiH i regiji treba više angažirati Evropska unija, jer SAD gledaju više na drugu stranu Atlantika.
- EU i ostale preostale zapadne demokracije trebaju učvrstiti poziciju u BiH i regiji, za šta imaju sposobnost, ali ne i dokazanu volju ili viziju – kaže „Avazu“ Basuener.
- Dodik je zasigurno „u džep“ stavio američke sankcije njemu, njegovoj porodici i svojim krugovima te nastavio svoje agresivno ponašanje, osjećajući se potpuno nesputanim. Ne vidim razloga da Dodik i društvo budu oprezni (zbog američkog intervencionizma).
Svakako, SAD bi mogle intervenirati u BiH, ali s obzirom na planirano smanjenje američke vojne prisutnosti u Evropi, teško je to zamisliti. Čini mi se jasnim da Trampova administracija slijedi ono što je navela u svojoj Strategiji nacionalne sigurnosti – fokus na „dominaciju“ na zapadnoj hemisferi, s očitom posljedicom da će Kina i Rusija također biti „dominantne“ tamo gdje mogu nametnuti svoju volju – kaže Basuener.
Basuener: Otvorena sezona za Dodika i Čovića, dok ne udare u zid
Basuener dodaje da će Dodik i (predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan) Čović, „zajedno sa svakim drugim regionalnim i evropskim reakcionarima s neispunjenim programom, novu američku strategiju vidjeti kao otvorenu sezonu za ostvarivanje svojih ciljeva dok ne udare u zid“.
- Ako bi bila spremna odstupiti od svog scenarija, EU to može spriječiti, ali ne pokazuje nikakve znakove uspona na krivulji učenja. Kontradikcija koju ja i DPC već neko vrijeme ističemo je da, kada gledamo na istok, EU i ono što mi nazivamo „Evropa-plus“ - demokratski svijet sa središtem gravitacije u EU, uključujući Veliku Britaniju, Norvešku, Kanadu, Japan, Južnu Koreju, Tajvan, Australiju i Novi Zeland - pokazali su fleksibilnost i kreativnost suočavajući se s izazovom podrške Ukrajini za samoodbranu. Jer oni to ispravno prepoznaju kao evropsku samoodbranu – objasnio je Basuener.
- Ako im je stalo do vrijednosti i interesa, moraju početi gledati na Zapadni Balkan u istom svjetlu - i regiju u kojoj se mogu relativno lako osigurati uz podršku naroda unutar regije – dodao je.