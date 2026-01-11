SAD i uklanjanje diktatora za jednu dobro isplaniranu noć: Zapadne demokracije trebaju učvrstiti poziciju u BiH i regiji

Nije prošlo baš toliko vremena otkako je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sasuo kritike na prethodne intervencije američke vojske u drugim državama, nazivajući ih „razaranjem“ i međunarodnim uplitanjem koje je SAD drastično oslabilo. Govorio je da bi se SAD trebale fokusirati na „izgradnju stabilnosti“, a ne na „građenje država“. Za ranije američke intervencije na Bliskom istoku smatra da su „uništile više nego što su izgradile“, te je rekao da SAD više neće držati lekcije drugim državama. I onda, Venecuela. Nafta i Maduro Američke snage su upale u Karakas i uhapsile diktatora Nikolasa Madura (Nicolas), kojeg niti jedni izbori, niti snažna opozicija, nikada nisu mogli svrgnuti s vlasti. Tramp jeste, za jednu dobro isplaniranu noć. Američki predsjednik održao je govor u kojem je najavio bolje dane za Venecuelu, koja je pod Madurom ekonomski krahirala, prosperitet za građane i još mnogo toga, dok njegovi kritičari, pak, tvrde da najvažniji razlog za Madurovo hapšenje leži u ogromnim naftnim bogatstvima Venecuele i koristi koje bi SAD imale od njih.

Maduro pod nadzorom američkih agenata . Bijela kuća Maduro pod nadzorom američkih agenata . Bijela kuća

Venecuelu u svakom slučaju čekaju veoma neizvjesni i rizični dani. Dok neki u procjenama najavljuju čak i otvaranje „novog Bliskog istoka“ na vrhu Južne Amerike, drugi su stava da će Madurovo uklanjanje otvoriti mogućnosti za razvoj zemlje. - Teško je uporediti situaciju s Bliskim istokom, jer su podjele u Latinskoj Americi sasvim drugačije. No, mislim da će uslijediti trajnije turbulencije ako SAD pokuša vojno okupirati zemlju – stava je Den Helinger (Dan Hellinger), profesor emeritus Međunarodnih odnosa na Univerzitetu Webster u Sent Luisu (SAD). U izjavi za „Dnevni avaz“ Helinger je dodao da najopasniji aspekt leži u stvarnim namjerama SAD. - Pitanje je kako SAD namjeravaju ponovno pokrenuti proizvodnju nafte. Gotovo sigurno, povratak američkih naftnih kompanija zahtijevat će raspoređivanje sigurnosnih snaga u i oko naftnih polja, a to znači ili američke vojne snage ili, još gore, plaćeničke snage koje imaju još gori bilans u načinu na koji se odnose prema lokalnom stanovništvu. Dakle, trenutno vidim samo ograničene paralele s regijom Bliskog istoka, ali to bi se moglo promijeniti – kazao je on. Prema Reutersu, Tramp je najavio plan da velike američke naftne kompanije ulože milijarde dolara u obnovu venecuelanskog energetskog sektora, koji je decenijama zapušten zbog lošeg upravljanja i sankcija. Tramp je rekao da američke firme mogu ući i „popraviti“ naftnu infrastrukturu i povećati proizvodnju, jer smatra da je energetska industrija ključ za ekonomski oporavak Venecuele. Dok Helinger, kako kaže, „ne vidi način da promjena oporavi Venecuelu, jer je „neizvjesno hoće li se ostvariti nova ulaganja“ i jer Venecuela „ima dug od najmanje 45 milijardi dolara Kini, kolateraliziran budućom proizvodnjom nafte“, neki u Trampovom potezu vide svjetlo na kraju mračnog venecuelanskog tunela.

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