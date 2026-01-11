Haos na aerodromu: Umjesto u Banju Luku avion sletio u Zagreb

Jutros, u nedjelju, avion koji je trebao letjeti na relaciji Karlsrue Baden Baden – Banja Luka nekoliko puta je kružio iznad banjalučkog aerodroma, da bi na kraju sletio u Zagreb. Putnici tvrde da je razlog za ovu situaciju nepročišćena pista u Mahovljanima.

Meteorološki uslovi

- Sletili smo u Zagreb, jer se naši nisu udostojili da očiste pistu. Prije toga smo kružili iznad Banje Luke. Nisam mislila da ću ovo ikad reći, ali mi smo dno dna - rekla je, između ostalog, jedna od putnica.

Iz Aerodroma Republike Srpske ističu da ni oni ni avioprijevoznici ne mogu unaprijed predvidjeti meteorološke uslove, što se posebno odnosi na ekstremne situacije tokom zime, ali i u ljetnim mjesecima.

- Danas su svi letovi po redu letenja sletili po planu, osim kašnjenja leta Karlsue Baden Baden - Banja Luka. Svako neslijetanje je odluka posade vazduhoplova u skladu sa bezbjednosnim i kompanijskim procedurama i nema veze sa aerodromskim operatorom - rekli su iz Aerodroma Republike Srpske, prenose Nezavisne.

Bezbjednosne procedure

Kako su dodali, meteorološki uslovi mogu biti razni u zimskom periodu - od snijega do magle, ledene kiše itd. i sa time se suočavaju svi aerodromi i sve avio-kompanije na svijetu.

- U takvim uslovima, a u skladu sa svim vazduhoplovnim zahtjevima i procedurama aerodromsko osoblje je obučeno za opslugu vazduhoplova. Proteklih dana, gotovo cijela regija, ne samo naš aerodrom, je prekrivena snježnim padavinama, ledenom kišom, maglom, niskim temperaturama - kažu iz Aerodroma Republike Srpske.

U takvim uslovima, kako su dodali, avio-kompanije postupaju u skladu sa bezbjednosnim procedurama.

- Bezbjednost putnika je uvijek na prvom mjestu. Avio-kompanije imaju svoje posebne procedure za tzv. disruption odnosno devijacije u smislu kašnjenja ili otkazivanja leta - rekli su iz Aerodroma Republike Srpske.