Donatori i dalje ulažu u sisteme: Zašto se problemi s vodom ponavljaju uprkos milionima donacija?

Tokom posljednje dvije decenije u sektor vodosnabdijevanja u Bosni i Hercegovini uložene su desetine miliona maraka kroz međunarodne projekte i kredite. Ipak, posljednji podaci stranih donatora pokazuju da gubici vode i dalje prelaze 50 posto, veliki dio stanovništva nema pristup kanalizaciji, a većina vodovodnih preduzeća posluje na ivici finansijske održivosti, mada je za građane voda skupa.
Loše upravljanje
Zastarjela infrastruktura, veliki gubici vode i slaba finansijska održivost javnih vodovodnih preduzeća i dalje su veliki problem jer angažman vlasti ne prati strane donacije.
Prema podacima međunarodnih donatora uključenih u projekt Municipal Environmental Governance (MEG), samo otprilike 75 posto stanovništva ima pristup sigurnoj pitkoj vodi putem javnih sistema, dok se više od polovine zahvaćene vode gubi zbog dotrajale mreže i lošeg upravljanja.
Poseban problem predstavlja kanalizacija: svega 41 posto građana priključeno je na kanalizacione sisteme, a više od 90 posto otpadnih voda završava u rijekama bez ikakvog tretmana. Ovakvo stanje ima direktne posljedice po zdravlje stanovništva, okoliš i lokalne budžete.
Nema zvaničnih podataka koliko su novca međunarodne organizacije i države bilateralno donirale i uložile u vodovodnu infrastrukturu u BiH, ali je jasno da je riječ o stotinama miliona konvertibilnih maraka. Samo Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), u saradnji s UNDP-om, već desetak godina provodi projekt MEG, usmjeren na jačanje lokalnog upravljanja i unapređenje komunalnih usluga.
Ekološki segment
U ovaj projekt uloženo je blizu 30 miliona maraka, od čega se trećina odnosi na strateško ulaganje u reformu upravljanja javnim uslugama – uključujući vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama.
Vodovodna preduzeća u mnogim gradovima i dalje balansiraju između propasti i opstanka, bez ulaganja u obnovu mreže. Voda koju građani piju u većini je gradskih vodovoda puna teških metala i hlora. Uz to, dugoročne su i ozbiljne ekološke posljedice jer rijeke služe kao de facto kolektori otpadnih voda, što je u direktnoj suprotnosti s evropskim ekološkim standardima koje BiH mora provesti ako želi u Evropsku uniju.
Zagađenje rijeka
Činjenica da se više od 90 posto otpadnih voda u BiH ispušta direktno u rijeke bez prečišćavanja znači kontinuirano zagađenje vodotokova, podzemnih voda i izvorišta pitke vode.
Nisu u opasnosti samo lokalni ekosistemi, već i širi riječni slivovi, uključujući Drinu, Savu i Neretvu, s posljedicama koje prelaze entitetske i državne granice.
Ključne činjenice
Pristup vodi putem javnih vodovoda ima skoro 75 posto stanovništva. Razlike između općina su velike, kao i one u gradovima u odnosu na ruralne sredine.
Prosječni gubici u vodovodnim mrežama su 55-60 posto, u pojedinim općinama i 70-80 posto.
Samo oko 41 posto stanovništva povezano je na kanalizaciju, a više od 90 posto otpadnih voda ispušta se u rijeke bez ikakvog prečišćavanja.