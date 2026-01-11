Donatori i dalje ulažu u sisteme: Zašto se problemi s vodom ponavljaju uprkos milionima donacija?

Tokom posljednje dvije decenije u sektor vodosnabdijevanja u Bosni i Hercegovini uložene su desetine miliona maraka kroz međunarodne projekte i kredite. Ipak, posljednji podaci stranih donatora pokazuju da gubici vode i dalje prelaze 50 posto, veliki dio stanovništva nema pristup kanalizaciji, a većina vodovodnih preduzeća posluje na ivici finansijske održivosti, mada je za građane voda skupa. Loše upravljanje Zastarjela infrastruktura, veliki gubici vode i slaba finansijska održivost javnih vodovodnih preduzeća i dalje su veliki problem jer angažman vlasti ne prati strane donacije.

Vodovodne cijevi u mnogim mjestima su iz prošlog stoljeća . FENA Vodovodne cijevi u mnogim mjestima su iz prošlog stoljeća . FENA

Prema podacima međunarodnih donatora uključenih u projekt Municipal Environmental Governance (MEG), samo otprilike 75 posto stanovništva ima pristup sigurnoj pitkoj vodi putem javnih sistema, dok se više od polovine zahvaćene vode gubi zbog dotrajale mreže i lošeg upravljanja. Poseban problem predstavlja kanalizacija: svega 41 posto građana priključeno je na kanalizacione sisteme, a više od 90 posto otpadnih voda završava u rijekama bez ikakvog tretmana. Ovakvo stanje ima direktne posljedice po zdravlje stanovništva, okoliš i lokalne budžete. Nema zvaničnih podataka koliko su novca međunarodne organizacije i države bilateralno donirale i uložile u vodovodnu infrastrukturu u BiH, ali je jasno da je riječ o stotinama miliona konvertibilnih maraka. Samo Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), u saradnji s UNDP-om, već desetak godina provodi projekt MEG, usmjeren na jačanje lokalnog upravljanja i unapređenje komunalnih usluga. Ekološki segment U ovaj projekt uloženo je blizu 30 miliona maraka, od čega se trećina odnosi na strateško ulaganje u reformu upravljanja javnim uslugama – uključujući vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama.

Kanalizacija otiče u rijeke . Ž. Miličević Kanalizacija otiče u rijeke . Ž. Miličević