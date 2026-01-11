Sve popularnija droga "ružičasti kokain": Dolazi iz Kolumbije, prodaje se i online

U američkim noćnim klubovima i tokom policijskih zaplijena, sve češće se pojavljuje droga koja se na tržištu predstavlja kao "ružičasti kokain", što zabrinjava zdravstvene zvaničnike jer najčešće uopće nije riječ o kokainu, piše Axios.

Mješavina je najčešće ketamina i ekstazija, a ponekad i metamfetamina ili fentanila, ovaj snažan prah znatno povećava rizik od predoziranja.

Droga postaje sve popularnija, a prodaje se putem interneta u posebno dizajniranim vrećicama i često se spominje na društvenim mrežama od strane entuzijasta i muzičara.

Ozbiljna upozorenja

Lokalne vlasti od Los Anđelesa (Los Angelesa) do Majamija (Miamija) u posljednjim mjesecima prijavile su zapljene ili izdale ozbiljna upozorenja u vezi s ružičastim kokainom, poznatim i kao tuci ili tusi.

Tokom 2025. godine, istražitelji u Njujorku (New Yorku) zaplijenili su ružičasti kokain zajedno s desetinama komada oružja u slučaju krijumčarenja povezanom s grupom Tren de Aragua. Slučajevi koje je obradio medicinski istražitelj okruga Majami Dejd (Miami-Dade) opisuju više smrtnih ishoda u periodu od septembra 2020. do jula 2024. godine u kojima je učestvovao "tusi/ružičasti kokain".

Tuci nema standardnu formulu, već predstavlja nestabilnu mješavinu stimulansa, depresora i opioida koja se može lokalno miješati od drugih droga i boja. Laboratorijska ispitivanja najčešće otkrivaju ketamin i ekstazi (MDMA), ali su uzorci sadržavali i metamfetamin, kokain, opioide i fentanil, uz dodatak ružičaste boje.

Iskustva korisnika mogu varirati od euforije, povećane energije i društvenosti do pojačanih osjetila i emocionalne otvorenosti. Također prijavljuju izmijenjenu percepciju, halucinacije ili disocijativne efekte, dok druge kombinacije izazivaju anksioznost, paranoju, zbunjenost te čudne ili uznemirujuće misli.

Potiče iz Kolumbije

Ružičasti kokain potiče iz Kolumbije s kraja 2000-ih i početka 2010-ih godina kao klupska i partijanska droga koja je u početku oponašala ili sadržavala tragove psihodeličnog fenetilamina 2C-B ili 2C. To je dovelo do pojave nove grupe narko-dilera koji su termin 2C latinizirali i novi proizvod nazvali "tusi", dodajući ružičastu boju kao marketinšku strategiju. Droga se od tada proširila prema sjeveru i u Evropu.

Centri za kontrolu trovanja bilježe slučajeve u kojima korisnici tucija vjeruju da uzimaju blagi psihodelik ili stimulans, ali zapravo unose opasne kombinacije koje mogu utjecati na srce, mozak i disanje, izjavila je za Axios Kejtlin Braun (Kaitlyn Brown), klinička direktorica za Američke centre za trovanja.

- Ne postoji protuotrov za ružičasti kokain. Sve što spasioci mogu učiniti jeste pružiti podršku pacijentu dok se droge ne izbace iz organizma - dodala je.

Istraživači procjenjuju da je 2,7 posto posjetilaca njujorške scene elektronske plesne muzike i noćnih klubova koristilo tusi u 2024. godini, što je podatak koji sugerira da je aktivno prisutan u klupskom svijetu. Američki centri za trovanja prijavili su 18 izloženosti "ružičastom kokainu" u četiri savezne države od januara 2024. godine, pri čemu je većini bila potrebna medicinska pomoć.

Početni toksikološki izvještaj otkrio je da je bivši pjevač grupe One Direction, Liam Pejn (Liam Payne), imao ružičasti kokain u organizmu kada je 2024. godine pao u smrt s balkona u Argentini. Tokom nedavnog saveznog suđenja Šonu Didiju Kombsu (Seanu "Diddyju" Combsu) na Menhetnu (Manhattanu), bivši asistent je svjedočio da je dio njegovog posla bio nabavka i skladištenje narkotika, uključujući tusi, za zabave.