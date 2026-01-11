BIHAMK raskinuo ugovor sa šlep službom čiji je vlasnik vrijeđao državu BiH

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) potvrdio je da je raskinuo ugovor sa šlep službom čiji je vlasnik neprimjerenim komentarom na društvenim mrežama vrijeđao državu Bosnu i Hercegovinu.
Kako su saopćili iz BIHAMK-a, odluka je donesena nakon provedene interne procedure i detaljne analize slučaja koji je izazvao veliku pažnju javnosti.
- Zbog velikog interesovanja javnosti, Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) obavještava da je u potpunosti ispitao slučaj koji se odnosi na neprimjeren komentar ugovornog vanjskog saradnika, vlasnika prevozničkog obrta Gemiza iz Žepča, objavljen 25. novembra 2025. godine na društvenim mrežama koje nisu u vlasništvu niti pod upravljanjem BIHAMK-a. Nakon interno sprovedenih procedura, donesena je odluka o raskidu ugovora sa navedenim saradnikom - navedeno je u saopćenju BIHAMK-a.
Riječ je o Miroslavu Simičiću, vlasniku prevozničkog obrta Gemiza iz Žepča, koji je 25. novembra 2025. godine, na Dan državnosti Bosne i Hercegovine, na Facebooku objavio komentar "po*eri se na nju", aludirajući na zastavu i simbole Bosne i Hercegovine.
Iz BIHAMK-a su poručili da se jasno i nedvosmisleno ograđuju od takvih istupa.
- BIHAMK se jasno i nedvosmisleno ograđuje od svake neprimjerene ili uvredljive izjave koja se odnosi na državu Bosnu i Hercegovinu i njene simbole. Takvi stavovi ne predstavljaju vrijednosti, stavove niti djelovanje BIHAMK-a - istaknuto je.
Dodali su da je, odmah po zaprimljenim prigovorima, saradnik privremeno suspendovan, te da je paralelno provedena interna analiza svih relevantnih navoda. U tom periodu BIHAMK je, kako navode, osigurao nesmetano pružanje usluga angažovanjem drugih saradnika na području Žepča.
- BIHAMK je u ovom slučaju postupao pravovremeno, odgovorno i u skladu sa propisanim procedurama, te ostaje opredijeljen za profesionalan i transparentan rad, poštivanje države Bosne i Hercegovine i njenih simbola, kao i očuvanje povjerenja javnosti. Zahvaljujemo građanima i članovima BIHAMK-a na interesovanju, razumijevanju i ukazanom povjerenju - poručili su iz BIHAMK-a.