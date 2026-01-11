BIHAMK raskinuo ugovor sa šlep službom čiji je vlasnik vrijeđao državu BiH

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) potvrdio je da je raskinuo ugovor sa šlep službom čiji je vlasnik neprimjerenim komentarom na društvenim mrežama vrijeđao državu Bosnu i Hercegovinu.

Kako su saopćili iz BIHAMK-a, odluka je donesena nakon provedene interne procedure i detaljne analize slučaja koji je izazvao veliku pažnju javnosti.

- Zbog velikog interesovanja javnosti, Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) obavještava da je u potpunosti ispitao slučaj koji se odnosi na neprimjeren komentar ugovornog vanjskog saradnika, vlasnika prevozničkog obrta Gemiza iz Žepča, objavljen 25. novembra 2025. godine na društvenim mrežama koje nisu u vlasništvu niti pod upravljanjem BIHAMK-a. Nakon interno sprovedenih procedura, donesena je odluka o raskidu ugovora sa navedenim saradnikom - navedeno je u saopćenju BIHAMK-a.