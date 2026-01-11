Ferhatbegović: Izjava Ademovića o Dobrači je priznanje krivičnog djela NiP-ovaca, za slično je Pirić dobila zatvorsku kaznu

Magistar elektrotehnike, koji godinama prati demografska kretanja i političku situaciju u BiH Adnan Fehratbegović da je jučerašnja izjava delegata u Domu naroda PSBiH Kemala Ademovića da je Emir Dobrača izabran kao četverorangirani na konkursu za direktora "Rada" praktično priznanje krivičnog djela. Podsjećamo, Ademović je izjavio da je on bio protiv toga, ali su na tome insistirali drugi kadrovi.

- Ne mogu da vjerujem da je ovako važna vijest, praktično priznanje počinjenja krivičnog djela, promaklo medijima i javnosti tek tako. Za slično je nedjelo Elzina Pirić dobila zatvorsku kaznu. No ovo je dočekano kao nešto najnormalnije. Naime, Ademović je jučer otvoreno priznao da je javni konkurs za izbor direktora KJKP RAD Sarajevo namješten - uprkos činjenici da su aplicirali bolji kandidati, izabran je četvrtoplasirani. I evo vidimo čemu sve to vodi.

Naravno, slobodno se može reći da nijedan javni konkurs za uprave javnih kompanija nije pošten i da nisu birani najbolji kandidati, što je interes svih nas. Naime, činjenica da nijedan član nijedne uprave nekog javnog preduzeća ne dolazi izvan redova vladajuće većine to potvrđuje - statistički bi bilo nemoguće da imate poštene konkurse a da nijedan kandidat koji je npr. član SDA ili jednostavno nije član nijedne partije ne bude izabran kao najbolji. U praksi vidimo šta znače namještanja tih javnih konkursa koje sve partije redovno provode - raspad sistema, milionske gubitke, haos. U suštini, Trojka je nastavila raditi ono što su radili prethodnici prije njih. Boga mi, za ovo se nismo borili! Ovo nisu promjene koje smo tražili! Dobro su nas izvarali pričom "Iz temelja". Varalice!

Da je država kako treba - tužilaštvo bi već formiralo predmet ne samo zbog ovog slučaja i pozvalo na istragu: da se vidi ko je i radi čega eliminisao bolje kandidate od onoga koji se proslavio nemuštom izjavom. Podsjećamo, Ademović je izjavio da je za direktora imenovan komunikolog, čovjek koji dolazi iz svijeta marketinga i koji je bio četvrti na listi Komisije.