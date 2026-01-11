Nakon odluke da se neće provoditi istraga za ploču ratnom zločincu Mladiću: Helez traži smjenu Kajganića

Ministar odbrane BiH Zukan Helez osudio je odluku Tužilaštva BiH da ne provodi istragu u vezi s postavljanjem spomen ploče ratnog zločincu Ratku Mladiću na Vracama.

Ovakvu odluku naziva sramotnom, skandaloznom i moralno neprihvatljivom.

- Ova odluka nije puki propust, ona je eklatantan primjer institucionalne glorifikacije ratnog zločinca i otvoreno svrstavanje pravosuđa na stranu zločina, a ne pravde. Način na koji Tužilaštvo BiH pokušava opravdati ovu odluku predstavlja grubo vrijeđanje inteligencije javnosti i brutalno ismijavanje osnovnih principa prava, istine i morala. Svojim postupanjem, a još više sistemskim neradom i selektivnim podizanjem optužnica, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine svjesno pokušava promijeniti karakter rata u našoj zemlji, izjednačiti žrtvu sa dželatom i relativizirati presuđeni genocid i udruženi zločinački poduhvat. To nije slučajnost, već opasan i svjestan pokušaj pravosudnog revizionizma kojim se brišu granice između agresije i odbrane, između zločina i žrtava.