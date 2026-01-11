Nakon odluke da se neće provoditi istraga za ploču ratnom zločincu Mladiću: Helez traži smjenu Kajganića

Ministar odbrane BiH Zukan Helez osudio je odluku Tužilaštva BiH da ne provodi istragu u vezi s postavljanjem spomen ploče ratnog zločincu Ratku Mladiću na Vracama.
Ovakvu odluku naziva sramotnom, skandaloznom i moralno neprihvatljivom.
- Ova odluka nije puki propust, ona je eklatantan primjer institucionalne glorifikacije ratnog zločinca i otvoreno svrstavanje pravosuđa na stranu zločina, a ne pravde. Način na koji Tužilaštvo BiH pokušava opravdati ovu odluku predstavlja grubo vrijeđanje inteligencije javnosti i brutalno ismijavanje osnovnih principa prava, istine i morala. Svojim postupanjem, a još više sistemskim neradom i selektivnim podizanjem optužnica, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine svjesno pokušava promijeniti karakter rata u našoj zemlji, izjednačiti žrtvu sa dželatom i relativizirati presuđeni genocid i udruženi zločinački poduhvat. To nije slučajnost, već opasan i svjestan pokušaj pravosudnog revizionizma kojim se brišu granice između agresije i odbrane, između zločina i žrtava.
Ovakvo djelovanje direktno vrijeđa žrtve genocida i ratnih zločina, njihove porodice i sve građane Bosne i Hercegovine koji vjeruju u pravdu. Dok se spomen-ploče ratnim zločincima tolerišu i prešućuju, stotine ratnih zločinaca koji su učestvovali u genocidu nad Bošnjacima i u udruženom zločinačkom poduhvatu i dalje slobodno žive, iako za njih postoje konkretni dokazi, svjedočanstva preživjelih i opsežna dokumentacija. Neprocesuiranje tih zločina nije nemar, to je svejsna politička odluka. Sve je očiglednije da se Tužilaštvo BiH nalazi pod direktnim političkim pritiskom i da, naročito nakon odlaska određenih stranih diplomata, više ne djeluje kao nezavisna pravosudna institucija, već kao instrument politike koja negira zločine, štiti ratne zločince i priprema teren za opasni historijski revizionizam.
Pozivamo OSCE i visokog predstavnika da hitno i bez kalkulacija reaguju. Svaki dan šutnje međunarodne zajednice dodatno ohrabruje negatore genocida i urušava ionako poljuljano povjerenje u pravosuđe Bosne i Hercegovine. Šutnja u ovom trenutku znači saučesništvo. Također, zahtijevam od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da bez odlaganja pokrene postupak protiv postupajućeg tužioca te smjenu glavnog tužioca Milenka Kajganića, koji snosi punu profesionalnu, institucionalnu i moralnu odgovornost za rad Tužilaštva BiH i za sramotne odluke koje se donose pod njegovim mandatom. Bosna i Hercegovina ne smije postati zemlja u kojoj se ratni zločinci slave, genocid relativizira, a pravda svjesno guši. Ovo nije samo pravno ili političko pitanje, ovo je pitanje istine, dostojanstva žrtava i opstanka elementarnih civilizacijskih vrijednosti - naveo je Helez.